Фінляндія врахувала потреби України та своє ресурсне становище

Фінське міністерство оборони інформує, що надасть Україні новий пакет військової допомоги, зокрема оборону техніку. Відповідне рішення прийняв президент країни Саулі Нііністе за пропозицією уряду.

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Щоб забезпечити можливість надання військової допомоги, в міноборони Фінляндії вирішили не розкривати зміст пакета та термін його надання.

Повідомляється, що додаткова допомога від фінів врахувала потреби України та ресурсне становище Фінляндії.

Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: ми надішлемо новий пакет оборонних матеріалів,

– заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Чорногорія надасть додаткову військову допомогу Україні

Як повідомляє "Балканський оглядач", 9 червня уряд Чорногорії на пропозицію міністерства оборони ухвалив рішення про надання Україні додаткової військової допомоги.

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У чорногорському міноборони заявили, що йдеться про продовження підтримки збереження цілісності та суверенітету України.

Військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, є доказом безкорисливої ​​підтримки хороброго українського народу та безперервної відданості спільним діям проти недемократичних принципів,

– заявили у відомстві.

Повідомляється, що конкретна фінансова, гуманітарна та військова допомога буде розглянута в найближчий період у співпраці з українською стороною та партнерами.

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