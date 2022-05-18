Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Исторический момент для обеих стран состоялся 18 мая.

Передача заявок в брюссельскую штаб-квартиру Альянса знаменует начало процесса вступления, который может длиться несколько месяцев. Ожидается, что НАТО таки расширится с 30 до 32 стран-членов, перестроив структуру безопасности Европы впервые со времен холодной войны.

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия, которые до этого крепко держались нейтрального статуса, пересмотрели свои приоритеты безопасности.

Мы выходим из одной эпохи и начинаем другую,

– заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Ожидается, что Андерсон и президент Финляндии Саули Нийнисте вскоре появятся в Белом доме, где президент Джо Байден должен продемонстрировать поддержку Соединенных Штатов Америки решения двух стран присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и несколько государств-членов Альянса дали четко понять, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на защиту, пока их членство не будет полностью ратифицировано и они не станут полноправными членами блока, что гарантирует безопасность по так называемой "статьей 5".

Официальные представители Швеции и Финляндии передают заявки на вступление в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе / Фото твиттер Finland at NATO

Финляндия и Швеция подают заявки в НАТО / Фото твиттер Sweden at NATO

Угроза из России

Отмечается, что под большим вопросом остается реакция президента России Путина на подачу странами заявок на вступление в НАТО. Европейские чиновники ранее заявляли, что Швеция и Финляндия готовы к гибридным или скрытым атакам со стороны страны-агрессора.

Напомним, что Путин назвал "угрозу расширения НАТО" одним из основных обоснований не спровоцированного вторжения России в Украину. Вместе с тем широкомасштабная война вызвала активизацию альянса, который вскоре может иметь свою сухопутную границу со страной-агрессором.

Это беспрецедентное развитие по сравнению с тем, где мы были в феврале. Россия хотела повернуть время вспять, вернуться к холодной войне, расколоть и ослабить Запад. Сейчас, в мае, мы здесь,

– прокомментировала директор по вопросам Северной Европы в Атлантическом совете США Анна Висландер.

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Как дальше будут развиваться события

После получения заявок от Швеции и Финляндии, НАТО созовет Североатлантический совет, который решит, следует ли двигаться с этими запросами дальше. Затем, по словам официального представителя блока, состоятся переговоры о вступлении стран в Нато.

Ожидается, что этот первый этап процесса вступления будет быстрым, в частности из-за того, что Швеция и Финляндия уже давно являются близкими партнерами НАТО. Далее, пояснил чиновник, понадобятся "месяцы" для каждого государства-члена, чтобы ратифицировать решение.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Впрочем, президент США Джозеф Байден заверил, что внутри Альянса все же удастся достичь консенсуса.

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