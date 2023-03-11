Премьер Финляндии допустила передачу Украине истребителей: но есть условие

Финляндия может не исключает передачу Украине своих истребителей Hornet, ведь у самой есть новая авиация. Но для таких поставок есть условия.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее словам, подобные дискуссии могут начаться в Финляндии, поскольку страна закупила у США современные истребители F-35.

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Думаю, мы могли бы обсудить Hornet – можно ли было предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна,

– заявила премьер.

В то же время глава правительства уточнила, что обсуждение передачи Украины истребителей находятся на очень ранней стадии и для таких поставок необходимо широкое международное сотрудничество.

Сейчас у Финляндии 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей. Заменить их на F-35 планируется к 2026 году.

Добавим, что Украина давно просит своих союзников о предоставлении современных самолетов. Во время встречи в Париже Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине истребители как можно быстрее, чтобы отразить наступление России. Однако президент США Джо Байден, в интервью ABC News, показанное 24 февраля, заявил, что сейчас Украине не нужны истребители F-16, которые она просила.

Премьер-министр Финляндии посетила Киев

Премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 марта прибыла с официальным визитом в Киев. Она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Санна Марин вместе с президентом Владимиром Зеленским почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, с которым сегодня прощались в Михайловском соборе в Киеве

Это уже второй визит премьера Финляндии в Киев. 10 марта также стало известно, что Финляндия предоставит Украине дополнительные 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в целях развития. Предоставленные 29 миллионов евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, которые правительство выделило для помощи Украине в 2022 году.