Финляндия немедленно подаст заявку на вступление в НАТО – президент и премьер-министр

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявили чиновники во время совместной пресс-конференции. По их словам, необходимые шаги будут сделаны в ближайшие дни.

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Этой весной состоялась важная дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы позволить парламенту и всему обществу определить свою позицию по этому вопросу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и его странами-членами, а также со Швецией. Мы предоставили этой дискуссии все необходимое пространство,

– говорится в заявлении президента и премьер-министра Финляндии.

Они подчеркнули, что членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а сама страна усилит весь оборонный альянс.

"Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще необходимые для принятия этого решения, будут быстро сделаны в течение следующих несколько дней", – говорится в заявлении.

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