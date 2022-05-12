Финляндия немедленно подаст заявку на вступление в НАТО – президент и премьер-министр
Источник:Yle
Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин (СДП) поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе.
Об этом заявили чиновники во время совместной пресс-конференции. По их словам, необходимые шаги будут сделаны в ближайшие дни.
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Этой весной состоялась важная дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы позволить парламенту и всему обществу определить свою позицию по этому вопросу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и его странами-членами, а также со Швецией. Мы предоставили этой дискуссии все необходимое пространство,
– говорится в заявлении президента и премьер-министра Финляндии.
Они подчеркнули, что членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а сама страна усилит весь оборонный альянс.
"Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще необходимые для принятия этого решения, будут быстро сделаны в течение следующих несколько дней", – говорится в заявлении.
Что известно о вступлении Финляндии в НАТО
- Кремль называет одной из причин войны против Украины расширение НАТО. Но после полномасштабного вторжения, будучи ранее нейтральными, Швеция и Финляндия решили вступить в Альянс.
- Страны решили подать заявления одновременно или в максимально близкое время.
- Россия уже протестует против вступления этих стран в НАТО и официально пригрозила финнам и шведам. Кроме России, против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он угрожает заблокировать вступление этих стран в Альянс. Но у президента в Хорватии нет таких полномочий.
- США и Великобритания поддержали североатлантические стремления стран и предоставили гарантии безопасности пока они официально не присоединятся к Альянсу.
- В НАТО заявили, что смогут быстро принять эти страны. Также в Альянсе готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами организации.
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