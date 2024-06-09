Об этом заявил глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен. Он также добавил, что поставки оружия в Украину позволяет развивать новейшую финскую военную технику и вооружение.

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Финляндия передала экспериментальное оружие

В интервью Хейсканен рассказал, что в Украину экспортируют не только старое оружие, но и новинки финской оборонной промышленности. Некоторые образцы оружия находятся на стадии разработки, однако в Финляндии отмечают, что это помогает улучшать оборонное производство.

Кроме того, в Силах обороны отмечают, что экспериментальное оружие положительно демонстрирует себя на поле боя, а финская оборонная промышленность получает хорошие отзывы от украинских защитников. Так, приобретенный опыт позволяет развивать новейшую финскую военную технику.

По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные Оборонными силами для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Однако, для этого нужна политическая воля и дополнительное финансирование.

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