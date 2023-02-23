Финляндия приняла решение об отправке в Украину Leopard 2: сколько единиц получат ВСУ
Источник:Минобороны Финляндии
Президент Финляндии Саули Нииностио в четверг, 23 февраля, принял решение о передаче Украине боевых танков Leopard 2. Однако это не вся помощь, вошедшая в 13 пакет военной поддержки от Финляндии.
Заметим, что ранее страна отказывалась передавать Киеву танки, ожидая вступления в НАТО. Так или иначе, с начала полномасштабной войны Финляндия передала на нужды украинской армии военную технику и боеприпасы в 750 миллионов евро.
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Сколько танков получит Украина
В рамках международного сотрудничества по танкам Leopard Финляндия передаст Украине 3 танка Leopard 2, а также обеспечит обучение по их использованию и обслуживанию.
Прошел год с начала российской атаки, а Украине все еще требуется поддержка в борьбе. Мы присылаем больше оборонительных материалов и участвуем в сотрудничестве с Leopard вместе с нашими партнерами,
– подчеркнул министр обороны Микко Савола.
Общая стоимость 13-го пакета составляет более 160 миллионов евро. Другие детали пакета помощи и времени поступления этого оружия не будут раскрывать из соображений безопасности.
Какие страны вошли в "танковую коалицию"
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в "танковую коалицию" входит 12 государств, однако, не всех из них сейчас можно называть. В некоторых государствах решения о передаче танков проходят внутренние процедуры одобрения.
- Министр заявил, что коалиция из 12 стран передаст Украине 120-140 танков.
- Заметим, что недавно коалицию присоединилась и Швеция. Министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон рассказал, что в парламенте растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине некоторые из 120 танков Leopard, которые есть у страны.
- Также Великобритания объявила о возможность предоставления Украине дополнительных Challenger 2. Это зависит от уровня угрозы и оборонных потребностей.