Финляндия не исключает идею размещения на своей территории базы НАТО

20 сентября 2022 , 02:39
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Источник:

Yle

В мае Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Она планирует увеличить количество военных НАТО на своей территории.

Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. По его словам, Финляндия будет изучать разные варианты пребывания НАТО на ее территории.

Кстати Макрон также подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Кайкконен назвал вопросы по структуре командования и вооруженных сил НАТО центральными в оборонной политике Альянса.

База НАТО может появиться на самой границе с россией

В июле власти Лаппеенранта, находящегося на границе с россией города, предложили после присоединения Финляндии к Альянсу создать здесь базу НАТО. Однако это пока не согласовали официально.

Были предложения, например, по аэропорту. Он доступен, если Оборонные силы захотят,
– предложил локацию мэр города Киммо Ярва.

Кто не поддерживает вступление Финляндии в НАТО

Пока еще 3 страны не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Речь идет о Турции, Венгрии и Словакии.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что он и его страна не поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Аргументировал это тем, что они ввели санкции против Турции. Эрдоган также обвинил страны в поддержке терроризма. Он имел в виду Рабочей партии Курдистана.

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После подобных заявлений Турция, Швеция и Финляндия начали переговоры. Однако Эрдоган сказал, что не доволен диалогом.

Венгрия и Словакия могут медлить с ратификацией к вступлению из-за влияния россии.

Обратите внимание – заявление НАТО по Украине: смотрите видео

 

Автор: Марія Масюк