В НАТО пригласили Швецию и Финляндию стать членами Альянса
Источник:НАТО
Истерика Путина из-за расширения НАТО вскоре достигнет нового уровня. Швеция и Финляндия совсем скоро присоединятся к Альянсу, что сделает невозможным экспансию захватчиков на север.
После полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Финляндия и Швеция изъявили желание как можно скорее вступить в НАТО. Они хотят обезопасить себя от нападения России, ведь Кремль показал, что собирается осуществлять захватническую деятельность в отношении соседних стран.
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НАТО приглашает Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция уже получили официальное приглашение на присоединение к Альянсу. Как только Турция перестала препятствовать их вступлению, для этого не осталось никаких преград.
Генсек НАТО ранее сообщал, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет самым быстрым в истории Альянса.
Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО – сильнее, а евроатлантический регион – более безопасным. Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Альянса, в том числе во время процесса вступления,
– говорится в официальном сообщении НАТО.
Как долго продлится вступление и какие будут дальнейшие шаги
По словам Столтенберга, теперь каждая страна-член НАТО должна ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции в своих парламентах. Заявителям нужно продемонстрировать, что они соответствуют всем стандартам Альянса в политике, законодательстве и вооруженных силах. В НАТО убеждены, что этот процесс не займет много времени, ведь и Швеция, и Финляндия – это сильные демократии с сильными войсками.
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