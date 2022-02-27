Финляндия также закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

В Финляндии решили присоединиться к странам, которые закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Такой шаг - ответ на войну, которую Россия официально объявила Украине.

Страны мира продолжают поддерживать отличную инициативу по закрытию своего неба для самолетов государства-агрессора.

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Финляндия закрывает небо для российских самолетов

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка 27 февраля сообщил, что его страна работает над ограничениями для России.

Финляндия готовит закрытие воздушного пространства для российских самолетов,

– заявил он.

Когда запрет начнет действовать, Харакка не уточнил.

Закрытие неба для России

СМИ сообщают, что решение о закрытии неба для российских самолетов готовят все страны-члены ЕС. Однако каждый отдельно, ведь такие вопросы являются национальной компетенцией. Вероятно, к списку уже скоро присоединятся Дания и Швеция.

О закрытии своего воздушного пространства для самолетов России уже объявили следующие страны: Литва, Латвия, Эстония, Словения, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Великобритания.

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