Країни світу продовжують підтримувати чудову ініціативу зі закриття свого неба для літаків держави-агресорки.

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Фінляндія закриває небо для російських літаків

Міністр транспорту й комунікацій Фінляндії Тімо Харакка 27 лютого повідомив, що його країна працює над обмеженнями для Росії.

Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків,

– заявив він.

Коли саме заборона почне діяти, Харакка не уточнив.

Закриття неба для Росії

ЗМІ повідомляють, що рішення про закриття неба для російських літаків готують усі країни-члени ЄС. Однак кожна окремо, адже такі питання є національною компетенцією. Ймовірно, до переліку вже незабаром приєднаються Данія та Швеція.

Про закриття свого повітряного простору для літаків Росії вже оголосили такі країни: Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Велика Британія.

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