Учли потребности Украины: Финляндия приняла 18 пакет военной помощи

Финляндия официально приняла выделение Украине 18 пакета оборонной помощи. Стоимость нового пакета помощи составляет более 90 миллионов евро.

Президент Финляндии Саули Нииностьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине 18 пакета военной помощи. В сообщении говорится, что замена содержащихся в этом пакете оборонных средств будет стоить Финляндии примерно 94 миллиона евро.

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Финляндия помогла Украине на 1,3 миллиарда евро

Правительство Финляндии сообщило, что совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи, которые страна предоставила Украине до сих пор, составляет около 1,3 миллиарда евро.

Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины,

– заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности содержания пакета, способа его доставки и график не предоставляются.

"При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил", – говорится в сообщении.

Новый пакет помощи анонсировал премьер Финляндии в Киеве