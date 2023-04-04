Россия начала угрожать Финляндии из-за вступления в НАТО

Финляндия стала членом Североатлантического альянса, из-за чего в России началась подлинная истерика. Собственно, в МИД враждебной страны поспешили заявить, что "примут соответствующие меры", ведь это якобы угрожает национальной безопасности государства.

Во вторник, 4 апреля, было официально объявлено о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. В Кремле не заставили себя ждать с маразматической реакцией – информирует 24 Канал.

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Как всегда, от России только угрозы

В Министерстве иностранных дел враждебного государства написали, что "вынуждены будут принять меры" в ответ на это решение. Будут они якобы "как военно-технического, так и иного характера", ведь национальной безопасности России "что-то угрожает".

Собственно, что именно намерены сделать в Кремле – неизвестно, однако уже все давно убедились, что Москва ограничивается лишь пустыми заявлениями.

Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в НАТО, в частности, размещения на ее территории военной инфраструктуры Альянса и ударных систем вооружений,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что граница между НАТО и Россией стала вдвое длиннее, что якобы "опасно". Об этом в принципе уже неоднократно заявляли в Кремле.

Конец "финско-российской дружбы"

В МИД России начали рассказывать басню, что вступление в НАТО будет якобы означать для Финляндии отказ от самоидентичности и самостоятельности. Более того, "это противоречит финским интересам", ведь забирает у Хельсинки голос на международной арене.

Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и любой самостоятельности. Этим она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий,

– написали в МИД России.

Также – очевидно, на правах государства-эксперта по псевдореферендумам – Россия поспешила заявить, что вступление Финляндии в НАТО состоялось без всенародного голосования. И якобы это неправильно.

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Смешнее всего, что в Кремле также поспешили заявить, что присоединение Финляндии к НАТО "не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях". Наверное, в Хельсинки "очень озабочены" из-за такого заявления Кремля.