Силы обороны Финляндии заключают тайные договоры с собственниками земли у границы с Россией, – СМИ

Силы обороны Финляндии в последние полтора года заключают договоры с владельцами земель, живущих у границы с Россией. Согласно им, владелец земли разрешает военным строить оборонительные укрепления на его землях в случае необходимости.

Журналисты отмечают, что договоры тайны. Однако они о них сообщают, ссылаясь на одно такое соглашение, которое оказалось в их распоряжении.

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Что известно о тайных договорах Финляндии

Иностранные журналисты отметили, что Силы обороны Финляндии начали заключать первые добровольные договоры с собственниками земель еще 6 лет назад. Однако огласку они приобрели с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В мае 2022 года издание Koti-Lappi написало, что Силы обороны Финляндии разослали землевладельцам в Восточной Лапландии ориентировочно 100 писем с предложением заключить договор о землепользовании.



Журналисты показали часть письма Сил обороны Финляндии/HS

Журналисты объясняют, что таким поступком Силы обороны хотели ускорить заключение договоров. Ведь эти документы дают возможность финским войскам 14 дней в году на землях землевладельца еще до, например, введения чрезвычайного положения.

строить фортификационные сооружения;

учиться.

По данным издания, военные заранее определили ключевые в плане обороны участки, на которых при необходимости можно быстро свести укрепления.

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По данным издания, местным жителям, которые подпишут документы, дают одноразовую выплату в размере 750 евро. Если же войска начнут строить фортификационные сооружения – владельцам за каждый гектар, который будут использовать военные, выплатят 4 800 евро. Если имуществу нанесут ущерб из-за строительства сооружений, то его возместят отдельно.

Кроме того, договор определяет, что во время чрезвычайной ситуации:

решение о начале оборонной подготовки принимает командующий Вооруженными силами Финляндии;

Силы обороны должны разместить укрепления так, чтобы не вредить нормальному использованию имущества;

Силы обороны по телефону, письму или электронной почте сообщат владельцу об использовании участка не позднее, чем за сутки до начала строительных работ;

после строительства фортификации остаются на территории в течение срока контракта.

Кроме того, военные также определили, как рассчитывать площадь, например, необходимую для гусеничной техники, танка, блиндажа или общей защиты.

Кстати, начальник отдела готовности Сил обороны Саули Хонгисто подтвердил, что они действительно заключают соглашения о землепользовании с гражданами. Однако он заверил, что это происходит не только на восточной границе, но и в других местах Финляндии.