Таким образом цивилизованные страны отгораживаются от России, о чем 24 Каналу подчеркнул политолог-международник Руслан Осипенко. Россия сама сделала себя изгнанницей и продолжает это делать.

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"Россияне своих не бросают, но чуть-чуть ворота перед ними закрывают на пунктах перехода. Такая страна", – иронически отметил Руслан Осипенко.

Усиление безопасности

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уточнил, что пропускные пункты закрываются на своей восточной границе с Россией. Речь идет о Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирала.

"Мы видим последствия, что цивилизация отгораживается от страны, которая позиционировала себя "руководителем галактики" и ей было всего мало. А значит, что просто не пускают в Финляндию. И могут вернуться россияне из Финляндии даже в Россию. Как они говорят: патриоты пусть возвращаются. Что-то их не берут назад туда", – отметил политолог-международник.

Руслан Осипенко о ситуации на границе Финляндии: смотреть видео

Отметим, что о закрытии границ стало известно в четверг, 16 ноября, во время пресс-конференции должностных лиц. Прием заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточен на пограничных пунктах пропуска "Салла" и "Вартиус". На других открытых это будет невозможно.

Они сделали это своими руками и продолжают делать. Загнали Россию под плинтус. Если еще полтора года назад она позиционировала себя "владычицей морей", то сейчас она никто. Она свои решения через Си передает США, поэтому их не слушают и не поддерживают диалог,

– подчеркнул Осипенко.

Финляндия закрывает границу: что известно об отношениях с Россией