Таким чином цивілізовані країни відгороджуються від Росії, про що 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Росія сама зробила себе вигнанницею і продовжує це робити.

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"Росіяни своїх не кидають, але трошки ворота перед ними зачиняють на пунктах переходу. Така країна", – іронічно відмітив Руслан Осипенко.

Посилення безпеки

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо уточнив, що пропускні пункти зачиняються на своєму східному кордоні з Росією. Мовиться про Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала.

"Ми бачимо наслідки, що цивілізація відгороджується від країни, яка позиціонувала себе "керівником галактики" і їй було усього мало. А виходить, що просто не пускають у Фінляндію. І можуть повернутися росіяни з Фінляндії навіть у Росію. Як вони кажуть: патріоти нехай повертаються. Щось їх не беруть назад туди", – відзначив політолог-міжнародник.

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Зазначимо, що про закриття кордонів стало відомо у четвер, 16 листопада, під час пресконференції посадовців. Прийом заяв про надання притулку буде зосереджений на прикордонних пунктах пропуску "Салла" і "Вартіус". На інших відчинених це зробити буде неможливо.

Вони це зробили своїми руками і продовжують робити. Загнали Росію під плінтус. Якщо ще півтора року вона позиціонувала себе "володаркою морів", то зараз вона ніхто. Вона свої рішення через Сі передає США, тому їх не слухають і не підтримують діалог,

– наголосив Осипенко.

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