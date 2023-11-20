Таким чином цивілізовані країни відгороджуються від Росії, про що 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Росія сама зробила себе вигнанницею і продовжує це робити.
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"Росіяни своїх не кидають, але трошки ворота перед ними зачиняють на пунктах переходу. Така країна", – іронічно відмітив Руслан Осипенко.
Посилення безпеки
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо уточнив, що пропускні пункти зачиняються на своєму східному кордоні з Росією. Мовиться про Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала.
"Ми бачимо наслідки, що цивілізація відгороджується від країни, яка позиціонувала себе "керівником галактики" і їй було усього мало. А виходить, що просто не пускають у Фінляндію. І можуть повернутися росіяни з Фінляндії навіть у Росію. Як вони кажуть: патріоти нехай повертаються. Щось їх не беруть назад туди", – відзначив політолог-міжнародник.
Руслан Осипенко про ситуацію на кордоні Фінляндії: дивитись відео
Зазначимо, що про закриття кордонів стало відомо у четвер, 16 листопада, під час пресконференції посадовців. Прийом заяв про надання притулку буде зосереджений на прикордонних пунктах пропуску "Салла" і "Вартіус". На інших відчинених це зробити буде неможливо.
Вони це зробили своїми руками і продовжують робити. Загнали Росію під плінтус. Якщо ще півтора року вона позиціонувала себе "володаркою морів", то зараз вона ніхто. Вона свої рішення через Сі передає США, тому їх не слухають і не підтримують діалог,
– наголосив Осипенко.
Фінляндія закриває кордон: що відомо про відносини з Росією
- У квітні 2023 року Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану з Росією. А вже у вересні заборонила в'їзд легкових автомобілів, які зареєстровані у країні-агресорці, та проїзд велосипедистів.
- Фінляндія може повністю закрити увесь східний кордон. Це у разі, якщо кількість біженців з Росії збільшиться. Місцеві посадовці підозрюють, що Москва допомагає шукачам притулку дістатися фінського кордону.
- На прикордонному пункті Вартіус Фінляндія посилює охорону військовими. Все через нелегалів з Росії, які намагаються проникнути в країну. Для цього у безпосередній близькості до шлагбаумів будують захисні споруди.