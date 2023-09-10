Росія поблизу фінського кордону збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. Вона звела ці споруди на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.

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Росія неодноразово погрожувала Фінляндії

При цьому значну частину техніки із Петрозаводська перекидають на війну з Україною.

Росія роками не інвестувала у розвиток прикордонної воєнної інфраструктури. Саме цей будівельний проєкт – перша відчутна ознака того, що держава-агресорка знову почала це робити.



Росія зводить ангари біля фінського кордону / Фото Planet Labs PBC

Водночас Росія постійно погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

Водночас ще у грудні минулого року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону.

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