Росія поблизу фінського кордону збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. Вона звела ці споруди на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.
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Росія неодноразово погрожувала Фінляндії
При цьому значну частину техніки із Петрозаводська перекидають на війну з Україною.
Росія роками не інвестувала у розвиток прикордонної воєнної інфраструктури. Саме цей будівельний проєкт – перша відчутна ознака того, що держава-агресорка знову почала це робити.
Росія зводить ангари біля фінського кордону / Фото Planet Labs PBC
Водночас Росія постійно погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО.
Водночас ще у грудні минулого року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону.
Фінляндія – Росія: напруга у відносинах двох держав
- Через повномасштабну війну Росії проти України безпекова ситуація у всьому світі погіршилась. Тому Північноатлантичний Альянс вирішив провести масштабні навчання у морі біля берегів країн Балтії. У двотижневій експедиції візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО навколо Балтійського моря. Крім цього, до них приєднаються військово-морські підрозділи США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції, яка наразі не входить до Альянсу.
- Росія перекинула свій бомбардувальний флот на базу "Оленья". Окупанти намагаються убезпечити себе від ударів українських безпілотників. "Оленья" стала головною базою в агресивній війні Росії проти України. На супутникових знімках видно низку літаків Ту-95 і Ту-160, які вважають основою стратегічних бомбардувальних сил країни.
- Як повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, він дав доручення розробити план участі країни у відбудові нашої держави. Він також додав, що Фінляндія усіляко буде підтримувати боротьбу України проти російських окупантів. На першому етапі Фінляндія розробить план консультаційних послуг для фінських підприємств, аби вони знали, як можуть допомогти Україні. Також буде окреслено фінансові шляхи участі фінського бізнесу у проєкті відбудови.