Финляндия закрывает всю границу с Россией на 2 недели

Финляндия по состоянию на 28 ноября приняла решение о закрытии границы с Россией. Речь идет о продолжительности – 2 недели.

Решение вступит в силу уже в ночь с 29 на 30 ноября. Его действие продлится до 13 декабря.

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Ранее Финляндия уже закрыла почти все пункты пропуска. Действующим оставался только КПП "Райя-Йоосеппи" в Лапландии. Отмечают, что теперь подать заявки на получение убежища можно только в портах и аэропорту.

Кроме того, подчеркнули, что ограничения не будут касаться железнодорожных перевозок. Власти страны заявили, что Россия пыталась оказывать влияние на Финляндию. Это – недопустимо.

Россияне остаются за бортом цивилизации

Россияне уже паникуют в сети из-за этого решения. За российскими оккупантами закрывается дверь всего цивилизованного мира. Они могут сколько угодно сидеть у себя и ныть из-за того, что остались за бортом развития и цивилизации. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. В частности, активно помогает Финляндия. Страна может увеличить объемы помощи Украине. Соответствующие поправки внесли в проект бюджета на 2024 год.