"Финляндизация" не спасет Украину: позиция финского министра

Финляндия отвергает идею нейтралитета как выхода для Украины. Принудительный статус не защитит страну от российской угрозы.

Министр иностранных дел Финляндии не поддерживает предложение сделать Украину нейтральной в рамках модели “финляндизации”, поскольку считает, что это не поможет в решении конфликта с Россией. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Почему Финляндия не поддерживает нейтралитет для Украины

Элина Валтонен подчеркнула, что Россия неоднократно нарушала договоренности, поэтому рассчитывать на ее соблюдение соглашений – бесполезно.

Обратите внимание! Финляндия, которая в свое время входила в состав Российской империи, провозгласила независимость в 1917 году и с большими потерями оборонялась от советского вторжения в 1939 году. После окончания Второй мировой войны страна вынуждена была сохранять осторожные отношения с СССР, придерживаясь политики нейтралитета для защиты своего суверенитета. Этот подход и стал известен как "финляндизация".

Сейчас, на фоне попыток России принудить Украину к нейтралитету, который бы сделал невозможным ее вступление в НАТО, МИД Финляндии Элина Валтонен выразила сомнение в эффективности такой стратегии.

Я против этого (финляндизации), да. Давайте посмотрим правде в глаза, Украина была нейтральной до того, как на нее напала Россия,

– отметила министр.

Валтонен также предостерегла от навязывания Украине любых условий со стороны других стран, ведь это не только унижает ее суверенитет, но и подрывает стабильность международной системы.

После полномасштабного нападения на Украину Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего военного нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО.