Міністерка закордонних справ Фінляндії не підтримує пропозицію зробити Україну нейтральною в рамках моделі “фінляндизації”, оскільки вважає, що це не допоможе у вирішенні конфлікту з Росією. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Чому Фінляндія не підтримує нейтралітет для України

Еліна Валтонен підкреслила, що Росія неодноразово порушувала домовленості, тому розраховувати на її дотримання угод – марно.

Зверніть увагу! Фінляндія, яка свого часу входила до складу Російської імперії, проголосила незалежність у 1917 році та з великими втратами оборонялася від радянського вторгнення в 1939 році. Після закінчення Другої світової війни країна змушена була зберігати обережні відносини з СРСР, дотримуючись політики нейтралітету для захисту свого суверенітету. Цей підхід і став відомий як "фінляндизація".

Зараз, на тлі спроб Росії змусити Україну до нейтралітету, який би унеможливив її вступ до НАТО, МЗС Фінляндії Еліна Валтонен висловила сумнів щодо ефективності такої стратегії.

Я проти цього (фінляндизації), так. Гляньмо правді в очі, Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія,

– зазначила міністерка.

Валтонен також застерегла від нав’язування Україні будь-яких умов з боку інших країн, адже це не лише принижує її суверенітет, але й підриває стабільність міжнародної системи.

Після повномасштабного нападу на Україну Фінляндія та Швеція вирішили відмовитися від багаторічного військового нейтралітету та подати заявку на вступ до НАТО.