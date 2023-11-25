Финский спикер выступил на украинском в Верховной Раде: депутаты аплодировали стоя

В субботу, 25 ноября, финский спикер выступил перед депутатами Верховной Рады Украины. Он произнес свое слово на чистом украинском языке, что поразило депутатов.

Днем раньше он встретился со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Тот поблагодарил Халла-ахо за визит ко дню памяти жертв Голодоморов.

Смотрите также Россия начала гибридную войну против Финляндии: для чего Путину миграционный кризис на границе ЕС

Впечатляющее выступление спикера

Спикер финского парламента Юсси Халла-Ахо 25 ноября выступил перед Верховной Радой Украины. Особенностью его речи было то, что политик говорил на чистом украинском языке. Стоит отметить, что мужчина является не только спикером, но и ученым-филологом, доктором философии, специалистом по старославянскому языку.

Именно поэтому Юсси Халла-Ахо так хорошо знает украинский язык. Это изрядно поразило народных избранников. После последнего слова Рада поднялась со своих сидений и разразилась аплодисментами.

Депутаты аплодировали стоя финскому спикеру: смотрите видео

Следует отметить, что по случаю Дня памяти жертв Голодоморов в Раде выступила председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. В конце слова выступления она отметила, что свеча – это хорошо, но Украине нужно больше оружия.

День памяти жертв Голодоморов