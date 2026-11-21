В Финском заливе беспилотники провели атаку на российское торговое судно. Корабль получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, а впоследствии он оказался в территориальных водах Финляндии, что не является обычным для гражданского судна. Впоследствии выяснилось, что это не обычное гражданское судно –, оно имеет связи с военными операциями России.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Финляндии.

Что известно о подвергшемся атаке российском судне?

Сначала финская сторона сообщила лишь об ударе беспилотника по российскому торговому судну в международных водах Финского залива. Однако впоследствии руководитель проекта "Черноморские стратегические исследования" Андрей Клименко уточнил, что это Sparta II "Черноморские стратегические исследования" Андрей Клименко уточнил, что речь идет о Sparta II.

По его словам, Россия использовала этот корабль для военных операций, в частности для перевозки грузов в Сирию и Алжир.

На "Спарте" клейма нет, где ставить: это разжигатель войны в Сирии, Алжире, Сахеле,

– написал эксперт.

Какие военные грузы перевозило судно?

По данным Главного управления разведки Украины, после начала полномасштабного вторжения "Sparta II" неоднократно перевозила военное оборудование. В частности, в апреле 2022 года судно зафиксировали в Босфоре с военной техникой на борту.

В августе того же года оно доставило из Сирии в Новороссийск оружие, в частности зенитно-ракетные комплексы С-300. Вероятно, их планировали использовать в войне против Украины.

С ноября 2022 года судно перевозило контейнеры, подвижной состав и генеральные грузы по маршруту Усть-Луга – Балтийск – Калининград. В июле 2024 года оно возобновило работу на этой линии под управлением российской компании "Оборонлогистика", входящей в систему военно-строительного комплекса Минобороны России.

Sparta II находится под санкциями США с 2022 года. Украина также ввела ограничения в отношении судна в мае 2026 года. Соответствующие данные опубликованы на портале ГУР.

Как Финляндия отреагировала на атаку?

После инцидента финские военные вновь ввели временные ограничения для авиации и судоходства в восточной части Финского залива. В Минобороны пояснили, что это превентивная мера для защиты гражданского населения и обеспечения работы служб в случае необходимости противодействия беспилотникам.

Финляндия также проинформировала союзников о происшествии. К месту инцидента выехали силы пограничной охраны, которые координировали спасательные мероприятия и готовились к возможному реагированию на экологические последствия пожара.

Ранее 24 Канал сообщал, что в Финском заливе два беспилотника провели атаку на российское грузовое судно, следовавшее в Калининград.