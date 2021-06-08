С согласия Порошенко: как Медведчук двигал фирму Григоришина в энергоконтракт с Россией

Журналисты Bihus.Info обнародовали заключительную часть записей телефонных разговоров Виктора Медведчука. Часть расследования посвящена тому, как фирма-прокладка приближенного к Порошенко Константина Григоришина с подачи кума Путина чуть не оказалась в энергоконтрактах между Россией и Украиной.

Выпуск посвящен тому, как Виктор Медведчук занимался якобы "освобождением пленных". На самом же деле, утверждают расследователи, он пропихивал собственные экономические и политические интересы и работал в угоду Порошенко.

Полная версия Освобождение пленных – это ложь, – Бигус показал последнюю серию "прослушки Медведчука"

Кипрская компания-прокладка Григоришина в энергоконтрактах

Осенью 2014 года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии. Впрочем, и на оккупированных территориях была проблема: Россия не могла обеспечить полное снабжение. Тогда возникла потребность в двойном соглашении: Россия продает электроэнергию Украине, но наше государство поставляет ее в Крым.

Расследователи Bihus.Info обнародовали запись разговора Медведчука и заместителя руководителя администрации Путина Дмитрия Козака. В ней говорится, что Россия была готова покупать электроэнергию по рыночной оптовой цене. Якобы без наценок и без выгоды для самой России. Это назвали "политическим решением, возможно, бессодержательным с точки зрения коммерции".

Финальная часть прослушки Медведчука: смотрите видео

В СМИ в то время появляется информация – торговать электроэнергией будет фирма-прокладка Константина Григоришина, бизнес-партнера Порошенко. Публично тогдашний президент опроверг эти данные, назвав их "уткой". Он заверил, что контракт будут заключать напрямую между двумя странами.

Впрочем, в телефонных разговорах Медведчук вспоминает фамилию Григоришина: мол, он должен приехать на переговоры в Москву. Кум Путина договаривается, что на встречу с министром энергетики России Новаком, его заместителем Кравчуком и топ-менеджером компании "Интер РАО" Кариной Цуркан приедут Козак и Григоришин. Во время нее должны были ввести кипрскую компанию, которая была бы прокладкой и поставляла электроэнергию между Россией и Украиной.

Должны быть со мной эти два товарища – Григоришин и Козак. Мы договорились с Дмитрием Николаевичем (другим Козаком – Bihus.Info) относительно электроэнергии,

– говорится на записях.

Как говорится в разговорах между Медведчуком и Дмитрием Козаком, согласие на это дал Петр Порошенко.

В конце концов, после шума в СМИ, контракт подписали нарямую, без посредничества компании-прокладки Григоришина.

Константин Григоришин и Петр Порошенко

В 2020 году он занимал 16 место в рейтинге топ-100 самых богатых людей Украины.

Его состояние оценивалось в почти 400 миллионов долларов.

Бизнес-группа "Энергетический стандарт", владельцем которой является Григоришин, начала формироваться еще в 1990. До начала 2000 Григоришин владел крупными активами в 3 секторах экономики: электроэнергетика, машиностроение, металлургия.

Григоришина называют близким к Порошенко по бизнес-проектам.

30 мая 2016 года он получил украинское гражданство по упрощенной процедуре. Тогда СМИ предполагали, что это он будет делиться с Порошенко частью бизнеса.

Осенью 2020 года в России его заочно приговорили к 4 годам колонии за неуплату налогов. Его объявили в розыск.

Медведчук и псевдоучастие в обмене пленными

Журналисты Bihus.Info обнародовали заключительную часть записей телефонных разговоров Виктора Медведчука.

Они посвящены тому, как кум Путина прикрывался освобождением пленных, хоть на самом деле лоббировал свои интересы и действовал якобы в интересах Петра Порошенко.

В расследовании, в частности, речь идет о затягивании с освобождением из плена киборга Рахмана. Как следует из обнародованных разговоров, Медведчук не искал возможности его вызволить как можно быстрее.

Кум Путина хотел, чтобы Рахмана освободили только "на президентском уровне" – ради поднятия имиджа Порошенко.

Пока ни "Европейская Солидарность", ни сам Петр Порошенко не отреагировали на резонансное расследование журналистов. Если они обнародуют свою реакцию, мы добавим ее к этому материалу.