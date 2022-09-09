Не подготовили методички, – Яковина заметил грубый прокол российской пропаганды
Российским пропагандистам на фоне поражений своей армии приходится придумывать подвиги в войне против Украины. Их невероятные "победы" оказываются настоящей чушью.
Об этом 24 каналу рассказал российский журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, захватчики с самого начала не были настроены на поражение и теперь не знают, как поступить.
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На фоне поражений оккупанты придумывают героические истории
Яковина отметил, что в условиях, когда нет реальных достижений на фронте и там все очень грустно – российским пропагандистам приходится высасывать из пальца разные истории.
По его словам, ярким примером этого является вымысел о десанте, который якобы Украина применила в районе Энергодара примерно неделю назад. Оккупанты приплели туда британских инструкторов, а чуть ли не Джеймс Бонд лично руководил этой историей.
Потом спустя некоторое время выяснилось, что вообще ничего не было. То есть даже намека на какой-то десант, полностью историю от А до Я придумали,
– заметил российский журналист.
То есть, подчеркнул международный обозреватель, россияне и его пропагандистам сейчас только этим и приходится заниматься.
Яковина о грубых проколах российской пропаганды: смотрите видео
"У пропаганды нет даже соответствующей методички"
Яковина заявил, что оккупанты с самого начала не были настроены на отступление, на поражение. И когда начинают происходить подобные вещи – они не знают, как действовать.
То есть у пропаганды нет даже соответствующей методички на этот случай,
– подчеркнул он.
Российский журналист отметил, что оккупанты кое-как выкрутились с островом Змеиный и с крейсером "москва". Но теперь они не могут сказать, что Херсонская область не имеет никакого значения и оставили ее как "жест доброй воли".
В это никто не поверит, даже самые безумные ватники. Поэтому у них сейчас очень большой кризис жанра, мучаются бедняги,
– сказал Яковина.
То же самое, добавил он, и в отношении Балаклеи, ведь россияне развешивали в городе триколоры, объявив, что вся россия там навсегда. Поэтому любые заявления о том, что россияне просто туда пришли, постояли и ушли – в это никто не поверит, даже сами ватники.
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