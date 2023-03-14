Отметим, что именно сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" причастны к сожжению флага у парламента Грузии в эти дни.
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Почему пророссийские грузины сожгли флаг ЕС
Сами радикалы объяснили свой поступок тем, что якобы хотели этой акцией выступить против агентов, которые пытаются втянуть Грузию в войну. Также они требовали освободить лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года.
Кроме того, они выступали с антизападными, гомофобными заявлениями и требовали провести референдум по законопроекту об "иноагентах".
Сожжение флага ЕС в Тбилиси у парламента: смотрите видео "Эхо Кавказа"
Как отреагировали на это в МВД Грузии
Министерство внутренних дел Грузии уже приступило к административному производству из-за этого инцидента. Также ведомство обратилось к пророссийским радикалам и призвало их не выходить за рамки закона.
Было нарушено админпроизводство на основании статьи 174 Кодекса административных правонарушений, в которой говорится о поругании над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, установленным или вывешенным государственным учреждением,
– отметили в одном из грузинских изданий.
Вместе с тем известно, что личности правонарушителей планируют идентифицировать, а затем оштрафовать.
В Грузии неспокойно с начала марта
- Очевидно, что такая внезапная активизация в Тбилиси прокремлевских сил напрямую связана с волной. антироссийских и прозападных протестов, которые в начале марта 2023 года охватили столицу страны.
- Собственно, вышли на улицу митингующие после того, как в главном законодательном органе Грузии намеревались по российскому примеру принять закон "об иностранных агентах". В конце концов эту инициативу пришлось все-таки отклонить парламентариям в Тбилиси.
- Вместе с тем, нынешний премьер-министр страны Иракли Гарибашвили заявлял о том, что Украина готовит госпереворот в Грузии. На это ответил представитель МИД нашего государства Олег Николенко констатировав, что это не имеет ничего общего с реальностью.