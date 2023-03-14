Зауважимо, що саме прихильники й лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" і партії "Консервативний рух" причетні до спалення прапора біля парламенту Грузії цими днями.

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Чому проросійські грузини спалили стяг ЄС

Самі радикали пояснили свій вчинок тим, що нібито хотіли цією акцією виступити "проти агентів, які намагаються втягнути Грузію в війну". Також вони вимагали звільнити осіб, яких затримали у справі про заворушення в Тбілісі 5 липня 2021 року.

Окрім того, вони виступали з антизахідними, гомофобними заявами та вимагали провести референдум щодо законопроєкту про "іноагентів".

Спалення прапору ЄС в Тбілісі біля парламенту: дивіться відео "Эхо Кавказа"

Як відреагували на це в МВС Грузії

Міністерство внутрішніх справ Грузії вже розпочало адміністративне провадження через цей інцидент. Також відомство звернулось до проросійських радикалів та закликало їх не виходити за рамки закону.

Було порушено адмінпровадження на підставі статті 174 Кодексу адміністративних правопорушень, у якій йдеться про наругу над офіційним символом Євросоюзу, Організації Північноатлантичного договору або іншої міжнародної організації, встановленим чи вивішеним державною установою,

– зазначили в одному з грузинських видань.

Разом з тим відомо, що особи правопорушників планують ідентифікувати, а потім оштрафувати.

У Грузії неспокійно від початку березня