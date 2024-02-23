С "23 февраля": морпехи 35 ОБрМП в очередной раз установили украинский флаг в Крынках

Украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Так морпехи "поздравили" оккупантов с "23 февраля".

Украинские морпехи 35 отдельной бригады морской пехоты в очередной раз установили украинский флаг в Крынках.

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Этот поступок в очередной раз разрушает заявления российских пропагандистов, которые регулярно заявляют, что Крынки находятся под их контролем. Особый "привет" украинские военные передали командующему воздушно-десантных войск России генералу-полковнику Михаилу Теплинскому, который отвечает за группировку войск "Днепр".

Коллектив бригады поздравляет хенерала теплинского с "23 февроля". В славных традициях, как когда-то под Нарвой и Псковом, русский солдат любое свое поражение перерисует в победу,

– говорится в сообщении DeepState.

Украинские морпехи устанавливают государственный флаг на Херсонщине: видео

Украинские военные уже поднимали флаг в Крынках

Еще 13 февраля военные установили флаг Украины в Крынках, тогда он развевался на водонапорной башне. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг и в очередной раз напомнить оккупантам, что Херсонщина – это Украина.

Это уже второй украинский флаг, который установили в Крынках. Фото первого опубликовали 6 февраля. Таким образом украинцы развеяли вражескую пропаганду, что украинский плацдарм на этой территории был ликвидирован.

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