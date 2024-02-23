С "23 февраля": морпехи 35 ОБрМП в очередной раз установили украинский флаг в Крынках
Источник:DeepState
Украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Так морпехи "поздравили" оккупантов с "23 февраля".
Украинские морпехи 35 отдельной бригады морской пехоты в очередной раз установили украинский флаг в Крынках.
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Как россиян поздравили с "праздником"
Этот поступок в очередной раз разрушает заявления российских пропагандистов, которые регулярно заявляют, что Крынки находятся под их контролем. Особый "привет" украинские военные передали командующему воздушно-десантных войск России генералу-полковнику Михаилу Теплинскому, который отвечает за группировку войск "Днепр".
Коллектив бригады поздравляет хенерала теплинского с "23 февроля". В славных традициях, как когда-то под Нарвой и Псковом, русский солдат любое свое поражение перерисует в победу,
– говорится в сообщении DeepState.
Украинские морпехи устанавливают государственный флаг на Херсонщине: видео
Украинские военные уже поднимали флаг в Крынках
Еще 13 февраля военные установили флаг Украины в Крынках, тогда он развевался на водонапорной башне. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг и в очередной раз напомнить оккупантам, что Херсонщина – это Украина.
Это уже второй украинский флаг, который установили в Крынках. Фото первого опубликовали 6 февраля. Таким образом украинцы развеяли вражескую пропаганду, что украинский плацдарм на этой территории был ликвидирован.
Россияне врут о Крынках
- Глава так называемого минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что якобы армия страны-агрессора "зачистила" плацдарм украинских военных в Крынках на левобережье Херсонщины. Однако Вооруженные Силы Украины опровергли эту пропагандистскую ложь.
- По мнению аналитиков Института изучения войны, такими заявлениями российские захватчики пытаются получить желаемый информационный эффект.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в шутку отреагировала на фейки оккупантов. Она отметила, что россияне хвастаются "взятием" Крынки, "поставили флаг", но сами почему-то побежали в другую сторону и прячутся по норам.