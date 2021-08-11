На Хортице устанавливают флагшток в 40 метров и весом 4 тонны

Территорию вокруг Музея истории запорожского казачества на Хортице начали обустраивать в рамках "Большой реставрации". На высоком искусственном холме устанавливают флагшток.

Общая стоимость работ по благоустройству территории музея стоит 16 миллионов гривен. Об этом СМИ рассказал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

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Холм, который не обустраивали 50 лет

Холм вокруг Музея истории запорожского казачества искусственно насыпали еще в 60 – 70 годах прошлого столетия. Впрочем лишь сейчас дошли руки и финансы до его обустройства, отмечает директор заповедника.

Обновленная территория будет открыта ко Дню Государственного флага. Мы надеемся, что территория заработает и мы получим один из завершенных объектов, который будет отвечать всем моментам безбарьерности,

– сказал Остапенко.

По словам руководителя проекта по обновлению объектов Хортицы Валерия Шевченко, строители завершают обустройство подъема на холм тротуарной плиткой. В то же время продолжаются работы по озеленению и монтажу наружного освещения.

Флагшток на Хортице

Гигантский держатель флага на Хортице состоит из 4 секций и имеет общий вес около 4 тонн и высоту – 40 метров. Его устанавливают с помощью крана, который привезли из Краматорска. Общая высота флагштока вместе с холмом составит 56 метров.

Именно на этом холме к 20 годовщине Независимости в 2011 году установили в то время самый высокий флаг Украины. Высота мачты тогда достигала 35 метров.

Устройство флагштоков ко Дню Независимости: коротко