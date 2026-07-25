Удар "Фламинго" по ракетному заводу в России: спутник показал масштабы повреждений

Украинская ракета "Фламинго" 24 июля атаковала предприятие авиационно-оборонного комплекса России. В результате удара поврежден один из цехов "Авиатека".

Спутниковые кадры последствий атаки показали российская служба "Радио Свобода".

Какие последствия поражения?

В сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому оборонному заводу "Авитек" в Кирове. На фото из космоса видно, что в результате ракетного удара пробита крыша одного из цехов предприятия.

Пробитая крыша российского завода: смотрите видео

Отмечается, что "Авитек" специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса "земля-воздух", катапультных кресел для истребителей Су-57 и Су-34. Кроме того, предприятие вовлечено в производство зенитно-ракетных комплексов "Тор" и авиационных крылатых ракет Х-101.

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в результате атаки на предприятие шесть человек погибли и 27 пострадали.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Сил обороны по военному предприятию россиян в Кирове, поставляющий компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта.

Кроме того, 25 июля украинские бойцы снова нанесли удар по России. В частности, дроны Сил специальных операций ударили по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу, что в более чем 2 тысячах километрах от украинской границы.