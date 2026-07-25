Супутникові кадри наслідків атаки показала російська служба "Радіо Свобода".

Які наслідки ураження?

У мережі з'явились супутникові знімки наслідків удару по російському оборонному заводу "Авітек" у Кірові. На фото з космосу видно, що в результаті ракетного удару пробито дах одного з цехів підприємства.

Пробитий дах російського заводу: дивіться відео

Зазначається, що "Авітек" спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу "земля-повітря", катапультних крісел для винищувачів Су-57 і Су-34. Крім того, підприємство залучене до виробництва зенітно-ракетних комплексів "Тор" та авіаційних крилатих ракет Х-101.

Губернатор Кіровської області Олександр Соколов заявив, що внаслідок атаки на підприємство шестеро людей загинули та 27 постраждали.

Нагадаємо, 24 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив удар Сил оборони по воєнному підприємству росіян у Кірові, що постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта.

Крім того, 25 липня українські бійці знову завдали удару по Росії. Зокрема, дрони Сил спеціальних операцій вдарили по Тюменському нафтопереробному заводу, що за понад 2 тисячі кілометрів від українського кордону.