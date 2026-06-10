Почему "Фламинго" атаковали завод в Чебоксарах: экс-сотрудник СБУ раскрыл ценность предприятия

В ночь на 10 июня украинские FP-5 "Фламинго" попали в военный завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Он изготавливал компоненты для российских беспилотников и ракет. Этим ударом СОУ пытаются обезопасить украинские тылы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, уточнив, что это предприятие считается одним из ключевых и прогрессивных в производстве модулей "Комета" для ряда вооружения.

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Ракета "Фламинго" попала по заводу в Чебоксарах

Объект "ВНИИР-Прогресс" расположен в Чувашии за более чем тысячу километров от границы с Украиной. Модули, которые изготавливались на этом заводе, в частности использовались в "Искандерах", дронах-камикадзе и помогали этим средствам поражения преодолевать украинские средства РЭБ.

Когда нет этих модулей и серьезной защиты, тогда наши силы противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы могут интенсивнее сбивать с курса "Шахеды", "Искандеры", управляемые авиационные бомбы,

– пояснил Ступак.

Таким образом украинские Воздушные силы смогут защитить глубокий тыл и прифронтовые города, в частности Днепр, Харьков, Запорожье, Херсон.

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