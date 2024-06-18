В сети набирает обороты флешмоб, в котором страны рассказывают, за какие преступления ненавидят россиян
По сети распространяется международный флешмоб, в котором народы мира рассказывают, за что они ненавидят россиян. В флешмобе участвуют армяне, грузины, боснийцы, поляки, чехи, французы, японцы, финны и другие.
В соцсети X народы мира рассказывают, какие военные преступления россияне совершали в их странах на протяжении истории.
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В сети набирает обороты новый флешмоб
По словам участников флешмоба, все они ненавидели россиян еще до того, как это "стало мейнстримом". Пользователи из разных стран пишут:
- "Я армянин, и я ненавидел русских до того, как это стало модным".
- "Я босниец, и я ненавидел русских до того, как это стало круто"
- "Я финн и ненавидел русских ещё до того, как это стало модным"
- "Я французский эльзасец, и я ненавидел русских до того, как это стало круто"
- "Мы грузины, и мы ненавидели русских до того, как это стало модным"
- "Я поляк, и я ненавидел русских до того, как это стало модным"
- "Я японец, и я ненавидел русских до того, как это стало круто"
Очевидно всем этим нациям россияне исторически причинили много зла и принесли с собой только смерть, к тому же не только при правлении Путина.
Пользователи из разных стран рассказывают о военных преступлениях россиян / Скриншоты 24 Канала