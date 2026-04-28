Классического наступления не будет, – "Флеш" сказал, чего ждать от россиян летом

За последние годы боевые действия на фронте сильно изменились. Сейчас на поле боя доминируют дроны, что повлияет и на летнее наступление врага.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал 24 Каналу, что сейчас много говорят о летнем наступлении врага. Но не стоит ждать, что это будут массированные атаки бронетехникой. Все изменилось.

Чего ждать дальше на фронте?

По словам "Флеша", любая техника на поле боя обычно не "проживет" и нескольких часов. Поэтому враг атакует небольшими пехотными группами. Но Силы обороны успешно их уничтожают.

Если враг усилит атаки на поле боя, то наши ребята на дронах тоже скоро их уничтожат. У нас достаточно много пилотов. Сейчас немного другая война, чем раньше. И нам есть чем держать фронт,

– отметил "Флеш".

Обратите внимание! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, что оккупанты готовятся к усилению наступательных действий на фронте. Теперь враг все активнее перемещает пехоту ближе к линии соприкосновения.

По его мнению, сейчас в медийном пространстве слишком много пессимизма. Среди всего это является следствием работы российских ботов, пытающихся расшатать общество. Конечно, ситуация непростая, но нужно держаться.

Я понимаю, что это больно всем. Но должны держаться всей страной. У нас нет другого варианта. Либо мы будем уничтожены всей страной, либо мы выстоим. Я тоже сейчас пережил личную трагедию с моей семьей. Я строил свой дом 25 лет назад своими руками. Его уничтожили. Но это война,

– сказал "Флеш".

Какие потери России на войне против Украины?

По состоянию на 28 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 327 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11892 российских танка, 24483 боевые бронированные машины, 40771 артиллерийскую систему, 1755 РСЗО и т.д.

С конца 2025 года российское наступление в Украине начало замедляться. В феврале 2026 года на фронте фиксировали самые низкие показатели продвижения врага. А за март Россия вообще не получила никаких территориальных достижений.

Силы обороны успешно атаковали оккупантов в окрестностях Донецка. Дроны уже долетают и в глубокий тыл врага.