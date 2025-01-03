Стремглав сбежали из Севастополя: командующий ВМС доложил об успехе Украины на море

В 2024 году Украина продолжала успешную битву на море. Алексей Неижпапа подчеркнул основные достижения ВМС.

Командующий ВМС рассказал, что в течение прошлого года подразделения ракетчиков и морских безэкипажных систем Военно-морских сил нанесли десятки успешных ударов по около 50 военным объектам противника, в частности во временно оккупированном Крыму, передает 24 Канал.

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Украина заставила Россию сбежать из Севастополя

По словам вице-адмирала, Украина била по военным аэродромам, складах с боеприпасами, топливом, местах хранения и производства "Шахедов", объектах систем ПВО, логистических узлах оккупантов.

Неижпапа подчеркнул, что действия ВМС значительно усложнили использование Россией ее главной военно-морской базы во временно оккупированном Крыму – Севастополе.

Черноморский флот России вынужден был отвести большинство своих боевых кораблей, в частности все носители ракет "Калибр", в Новороссийск,

– поделился командующий.

Кроме того, защитники остановили свободное маневрирование российских кораблей в Азовском море, заставив их отойти к базам в Краснодарском крае.

Защитники гарантировали безопасное функционирование морского коридора и стабильное движение судов. "Это позволило экспортировать миллионы тонн украинского зерна, поддержать нашу экономику и усилить продовольственную безопасность в мире", – объяснил Неижпапа.

К слову, недавно над Черным морем были уничтожены два российских вертолета. Это впервые в истории сделали морские беспилотники "Магура".