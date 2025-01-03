Командувач ВМС розповів, що упродовж минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем Військово-морських сил завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, зокрема у тимчасово окупованому Криму, передає 24 Канал.

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Україна змусила Росію втекти з Севастополя

За словами віцеадмірала, Україна била по військових аеродромах, складах із боєприпасами, паливом, місцях зберігання та виробництва "Шахедів", об’єктах систем ППО, логістичних вузлах окупантів тощо.

Неїжпапа підкреслив, що дії ВМС значно ускладнили використання Росією її головної військово-морської бази в тимчасово окупованому Криму – Севастополі.

Чорноморський флот Росії змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема всі носії ракет "Калібр", до Новоросійська,

– поділився командувач.

Крім того, захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї.

Оборонці гарантували безпечне функціонування морського коридору та стабільний рух суден. "Це дало змогу експортувати мільйони тонн українського зерна, підтримати нашу економіку і посилити продовольчу безпеку у світі", – пояснив Неїжпапа.

До слова, нещодавно над Чорним морем було знищено два російські гелікоптери. Це вперше в історії зробили морські безпілотники "Магура".