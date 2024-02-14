Пир на дне морском: сколько больших десантных кораблей еще осталось у России в Черном море

24 Канал подсчитал, сколько БДК еще осталось в России, а сколько уже уничтожено. А также, какова цена разрушения Черноморского флота России.

Россия давно использует большие десантные корабли (БДК) для переброски военных грузов в условиях малой пропускной способности и ограничений дважды пораженного Крымского моста. Уменьшение численности этих кораблей имеет огромное значение для Украины, особенно с целью уменьшения логистических возможностей оккупантов на Южном направлении.

14 февраля 2024 года в день собственных тезоименин пошел на дно Черного моря очередной российский военный корабль по имени "Цезарь Куников". Это российский большой десантный корабль проекта 775 (по составленной, не без иронии, классификации НАТО – Ropucha-class).

24 Канал подсчитал, сколько БДК еще осталось в России, а сколько уже уничтожено. А также, какова цена разрушения Черноморского флота России.

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Сколько больших десантных кораблей осталось в России

Сосуд длиной 112 метров и водоизмещением до 4 тысяч тонн, приблизительной стоимостью в 85 миллионов долларов и возможным количеством оккупантов на борту в 87 персон был уничтожен в результате встречи с украинскими морскими дронами, на которые собирали все люди доброй воли путем краудфандинга. 14 февраля они получили неплохие дивиденды от своих условных 40 гривен.

Россия же взамен получила очередной позор и еще больше проблем. После неизбежной гибели "Цезаря Куникова" у россиян в Черном море в составе флотилии (именно флотилии, потому что отсутствует флагман – крейсер "Москва" вскоре будет праздновать уже 2 годовщину на дне) осталось только 9 больших десантных кораблей.

Правда, далеко не все они могут выполнять какие-то боевые задачи, ведь уже познакомились с силой ВСУ. Поэтому 9 должно указываться со звездочкой.

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Сейчас флотилия России находится в ловушке в Черном море – в соответствии с конвенцией Монтре, Турция не пропускает и не выпускает военные корабли через Босфорский и Дарданельский проливы.

Россия это учла и в начале вторжения пригнала в Черное море по три своих БДК из Балтийского и Северного флота.

Таким образом, накануне 24 февраля 2022 года в составе Черноморского флота России было 13 БДК. Планировалось, что ими россияне проведут десантные операции по захвату Одессы и всего Черноморского побережья (соответствующие учения россияне проводили с 2015 года и должны были все отработать, как они считали, – "идеально").

Но сначала погода, а затем украинские ракеты и авиация разрушили этот план, а дальше все эти корабли превратились в мишени, а Черное море – на украинский тир.

Четвертый полностью уничтоженный российский БДК

"Куников" стал четвертым полностью уничтоженным российским БДК проекта 775 в Черном море.

"Цезарь Куников" перед затоплением – сравнение до и после / Скриншот из видео ГУР МО и фото росСМИ





Первым был "Саратов" – он еще 24 марта 2022 года был уничтожен в Бердянске Сухопутными войсками с помощью старенькой, но надежной "Точки-У".

Затем эстафету принял БДК "Минск" – его потопили 13 сентября 2023 года Воздушные силы на рейде Севастополя (вместе с подводной лодкой).

Третьим 26 декабря 2023 года закончил свой жизненный путь БДК "Новочеркасск" – его нашли и разнесли на атомы в Феодосии украинские авиаторы и ракеты союзников.

Тогда же под горячую украинскую руку попал "Цезарь Куников" – он был поражен, погиб его капитан господин Чирва (об этом стало известно в апреле 2022 года), но сам корабль остался на ходу.

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Кроме того, еще 4 российские БДК находятся на ремонтах разного уровня сложности, и не факт, что вообще вернутся к службе. Среди них всем известный "Оленегорский горняк" (чтобы это не было). Назвать это как-то иначе, чем разгром просто не поворачивается язык.

Таким образом, из 9 БДК, оставшихся у россиян, готовыми к выполнению боевых задач можно считать лишь 5. Из стартовых 13, напомним в который раз. Среди них и БДК России с названием, которое говорит само за себя – "Орск", это БДК проекта 1171.



БДК "Орск" / Фото росСМИ

Что у России осталось с БДК в Черном море:

"Орск", БДК проекта 1171 "Тапир"

"Николай Фильченков", БДК проекта 1171 "Тапир"

"Ямал", БДК проекта 775 "Ропуха",

"Азов", БДК проекта 775 "Ропуха"

"Калининград" (Балтийского флота), БДК проекта 775 "Ропуха"

"Георгий Победоносец" (Северного флота), БДК проекта 775 "Ропуха"

"Королев" (Балтийского флота), БДК проекта 775 "Ропуха"

"Оленегорский горняк" (Северного флота, получил повреждения в Новороссийске), БДК проекта 775 "Ропуха"

"Петр Моргунов" (Северного флота), БДК проекта 11711 типа "Иван Грен".



Проект 11711 типа "Иван Грен": "Петр Моргунов" / Фото росСМИ

Что означает уничтожение БДК для России

Кроме мощного психологического эффекта, это в первую очередь болезненный удар по логистике оккупантов. После серии поражений Керченского моста оккупанты попытались сделать акцент на морские перевозки для обеспечения собственного контингента в Крыму и Приазовье. Ради этого они превратили свои большие десантные корабли в паромы.

Напомним, что потенциал БДК этого типа – перевозки 12 единиц техники и 340 человек десанта.

Теперь у российских войск в стратегически важном районе боевых действий будет меньше боеприпасов и оружия. Поскольку восстановить количество транспортов Россия не может, это скажется на уровне обеспечения сухопутных оккупантов.

Кроме того, Россия использует БДК в качестве неких "вспомогательных крейсеров", чтобы контролировать акваторию Черного моря, то есть – угрожать гражданскому судоходству и зерновому коридору. Теперь эта возможность существенно ограничена, потому что остатки черноморской флотилии спрятались за бонами в Севастополе или вообще сбежали в Новороссийск.

Также системное выбивание Силами обороны БДК может сыграть злую шутку с российским оккупационным контингентом в будущем. Когда ВСУ уничтожат Керченский мост – российские войска окажутся в мышеловке, из которой смогут выбраться или на самолетах, или вертолетах, или на надувных матрасах, потому что БДК они уже не будут иметь.

Это может быть серьезной потерей логистического инструмента. Потому что, фактически, так называемый "Крымский мост" не используется сейчас для военной логистики из-за тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции Службы безопасности Украины и Военно-морских сил ВСУ. Есть высокая вероятность, что они для этого используют именно морскую военную логистику. Учитывая то, что большие десантные корабли по назначению в Черном море они использовать не могут достаточно давно, единственное, что им остается – подрабатывать паромами, чтобы перевозить военные грузы,

– заявлял спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук еще 27 декабря 2023 года.

Сколько стоит "пир" на дне морском

Для России это невосполнимые потери, но они также имеют и ценовое значение. Его посчитали специалисты из Forbes.

Так,. Если сложить все в кучу, имеем интересную арифметику: 85 миллионов долларов за "Цезаря", столько же за "Новочеркасск" и "Минск". Плюс 75 миллионов за "Саратов" (этот корабль старше на 20 лет и представляет архаичный проект 1711).

То есть имеем 330 миллионов долларов безвозвратных потерь. Сколько на эти деньги можно было бы сделать теплых туалетов в России – вопрос риторический со звездочкой.

При этом для россиян все же есть хорошие новости – поскольку "Цезаря Куникова" потопили в открытом море, есть возможность записать большинство погибших членов экипажа к таким, что пропали без вести (как уже было с крейсером "Москва"), а значит – не платить "гробовые".

Похоже, именно на этой положительной экономии и сконцентрируются пропагандисты страны-оккупанта, если осмелятся рассказать зрителям историю об оптимистической гибели своего очередного БДК.

Собственно, примерно так было и в 1904 году, когда бездарная гибель крейсера "Варяга" превратилась в песню и стала народным российским хитом. Возможно, уже сейчас рифму к слову "Куников" ищет какой-то условный Киркоров.