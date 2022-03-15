ФЛПы не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников

Государство пытается поддержать бизнес и предприятия во время войны в Украине. В частности, Кабмин уволил ФЛП от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за своих мобилизованных работников.

За них будет платить государство. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, передает 24 канал.

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По его словам, на период военного положения ФЛП также не будут платить ЕСВ, если они не получают доход.

Шмигаль добавил, что санкции за нарушение закона об РРО (реестр расчетных операций – ред.) не будут применяться до завершения военного положения.

Обращение Дениса Шмыгаля от 15 марта:

Добавим, что на этой неделе в Украине должна заработать обновленная программа "Поддержка". Наемные работники и ФЛП, которые из-за войны не могут работать, получат единовременную помощь в размере 6,5 тысячи гривен.

Зеленский заявил о налоговой реформе / Инфографика 24 канала