Фогеля освободили: Трамп поблагодарил Путина и заявил о позитиве, а Лавров объяснил ложь Пескова

В России не разглашали визит спецпредставителя Трампа в Москву. Сергей Лавров рассказал, почему. Президент США поблагодарил Путина за освобождение учителя Марка Фогеля.

11 февраля стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф побывал в Москве, чтобы забрать оттуда освобожденного из тюрьмы американца Марка Фогеля. Более того, спецпосланник, вероятно, имел трехчасовой разговор с самим Путиным, передает 24 Канал.

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Трамп обратился к Путину

Дональд Трамп приветствовал освобождение Фогеля и поблагодарил Путина. Этот шаг в его команде назвали "доброй волей" со стороны России. Президент США считает, что этот обмен может стать "началом отношений", которые "положат конец войне России против Украины".

Следует заметить, что в Кремле всячески скрывали визит Виткоффа в Москву. Пресс-секретарь Путина Песков говорил, что ничего об этом не знает. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, что, мол, дипломатические контакты требуют тишины. Именно поэтому прибытие американского спецпосланника умышленно держали в тайне.

Известно, что Фогеля отпустили не просто так. Его обменяли на российского гражданина, который скоро прибудет в страну-агрессора. Имя этого человека не разглашают.

К слову, политолог Олег Лесной отметил, что освобождение Фогеля может быть частью "грязной" игры Путина, которая сопровождается дальнейшими атаками на Украину.