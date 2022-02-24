На фоне агрессии России в Тернополе выстроились очереди в территориальные центры комплектования

Россия ночью 24 февраля напала на Украину. Уже с утра в Тернополе люди встали в очередь, чтобы записаться в территориальные центры комплектования Вооруженных сил.

Давать отпор агрессору собрались мужчины всех возрастов

Украинцы в очередной раз продемонстрировали свое единство и готовность прогнать врага прочь. В центры комплектования пришли мужчины всех возрастов.

Важно Потерь среди ВСУ на данный момент нет, – главнокомандующий Залужный

На фото из центра комплектования видны молодые парни, мужчины среднего возраста и даже пожилые.

В городе сегодня единственная очередь – очередь в территориальные центры комплектования! Спасибо, ребята! Вместе победим,

– отметили в ОТУ "Запад".



В Тернополе мужчины пришли в центр комплектования ВСУ / Фото ОТУ "Запад"

Желающих оказалось несколько десятков / Фото ОТУ "Запад"

Украинцы продемонстрировали свою готовность защищать родную землю / Фото ОТУ "Запад"

Среди добровольцев оказались мужчины всех возрастов / Фото ОТУ "Запад"