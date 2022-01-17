На фоне масштабных кибератак на Украину: ЕС проводит антихакерские учения

Европейский Союз обеспокоен атакой на госсайты Украины. На фоне этого ЕС приступил к тестированию собственной системы киберзащиты.

Организация решила смоделировать атаку на выдуманную финскую энергокомпанию. Это часть учений, которые будут проходить 6 недель.

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Антихакерские учения начали в пятницу, 14 января. Их организовали для того, чтобы усилить свою цифровую защиту.

Страны ЕС связаны между собой

Испытания завершатся во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.

Кибератаки на одно из государств могут затронуть и другие. Ведь страны Евросоюза очень тесно связаны между собой в цифровом пространстве.

Страны ЕС тесно связаны друг с другом в цифровом пространстве, поэтому потенциальная хакерская атака на одну из стран может коснуться других. Ожидается, что испытания помогут отработать механизм действий между странами во время нападения хакеров.

Масштабная кибератака на Украину: главное

На правительственные сайты Украины в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная кибератака. Поэтому десятки госучреждений перестали работать – сайты Минобразования, Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров и сервис "Дия".

На сайтах появились угрозы на трех языках – русском, польском и украинском. Однако использовали для угроз такую ​​"польскую", которую на самом деле не используют носители.

По информации Центра информационной безопасности, атаку предположительно провели из России.

На действия хакеров на Украину отреагировали в США. Там заявили, что государство-агрессор ответит за свою атаку.

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