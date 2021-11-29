На фоне обострения из России выросло число добровольцев теробороны

На фоне информации о возможном наступлении России на Украину возросло количество добровольцев в территориальную оборону Киева. Уже с 1 января ожидают очередной всплеск желающих попасть в "партизанские отряды".

Как только что-то начинается, народ сразу вспоминает, что Родину надо защищать

Информация о вторжении России помогает в наборе новобранцев в батальон. Об этом рассказал командир взвода 130-го батальона теробороны Киева Денис Семирог-Орлик.

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Всегда, когда растет информация о внешней угрозе, одновременно увеличивается поток обращений от желающих попасть к нам. За один день было 25 обращений в фейсбуке и 3 раза разговаривал с добровольцами по телефону. Как только что-то начинается, так народ сразу вспоминает, что Родину надо защищать,

– заявил Семирог-Орлик.

Кстати, в батальоне уже есть 125 резервистов, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины. С 1 января, когда вступит в силу закон о национальном сопротивлении, Семирог-Орлик прогнозирует новый всплеск желающих записаться в "партизанскую армию".

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В Украине есть 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре. В целом к теробороне планируют привлечь около 80 тысяч "резервных" бойцов и еще 10 тысяч офицеров-контрактников.