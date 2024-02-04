ВСУ готовы, – Синегубов ответил на статью Forbes о мощных силах россиян под Купянском

Издание Forbes написало, что россияне стремятся захватить Купянск до марта 2024 года. На это отреагировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В своем телеграме он опубликовал пост. В нем он поделился мыслями относительно статьи, в которой рассказывают о наступлении россиян на Купянском направлении.

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Обороноспособность Харьковщины постоянно усиливают

Как отметил Олег Синегубов, на этом направлении российское войско наступает с февраля 2022 года. С начала контрнаступления оккупанты не оставляют намерений эти территории снова отвоевать. По его словам, для врага это "логистически важное направление".

Поэтому, российские захватчики ежедневно бьют по нему: КАБами, ФАБами, артиллерией, РСЗО, дронами. По Купянщине, говорит он, враг применяет весь свой арсенал оружия.

Олег Синегубов добавил, что на протяжении более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои. Он отметил, что враг ведет штурмовые действия высокой интенсивности.

Но ВСУ все это время отбивают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действий противника и быстрого реагирования на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу!

– подчеркнул он.

Что пишут в Forbes о наступлении на Купянск

Как написали в издании Forbes 3 февраля, на Купянском направлении российские захватчики сосредоточили:

500 танков;

более 600 боевых машин;

сотни гаубиц;

40 тысяч солдат.

Также журналисты отмечают, что до выборов Владимира Путина "кусочек Харьковской области стал бы подарком". Его диктатору из Кремля должны были бы "сделать" российские военные.

Параллельно сообщают, что вблизи Купянска Украина сосредоточила 10 бригад, что около 20 тысяч военнослужащих. Кроме того, там стоят сотни танков, боевых бронированных машин и гаубиц. Вместе с тем у нас остается проблема, связанная с боеприпасами. Ее мы испытываем из-за того, что не получаем систематическую военную помощь от США.

Заметим, что Купянск был под российской оккупацией. Его врагу удалось захватить в начале полномасштабного вторжения – в феврале 2022 года. В сентябре 2022 года, во время контрнаступления на Харьковщине, нашим военным удалось освободить населенный пункт.