Big Test: Подержанная Ford Fiesta – доступное средство передвижения

Ford Fiesta пятого поколения весьма утилитарный автомобиль, который обладает неплохим запасом прочности и до сих пор пользуется просом на вторичном рынке. Так на что следует обращать внимание, покупая подержанную Ford Fiesta?

С нумерацией поколений Ford Fiesta произошла некая путаница. Автомобиль получил заводской индекс MK6 из-за рестайлинга 4-го поколения, который в сою очередь получил индекс MK5. Но как бы там ни было, сейчас речь пойдет об автомобиле, выпуск которого начался в 2002 году и закончился в 2007-ом.

В 2005 году был произведен ресталинг: изменились бамперы, решетка радиатора, появились новые фары, новые задние фонари, наружные зеркала и боковые молдинги. Были добавлены новые цвета.

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Сейчас за Ford Fiesta MK6 в Украине просят от 3500 до 6000 долларов. Чуть дороже – до 7500 дол. - оценивается продавцами «заряженная» версия ST с 2,0 литровым мотором.

Моторы

Fiesta пятого поколения может комплектоваться бензиновыми двигателями 1,25 л, 1,3 л, 1,4 л, 1,6 л и 2,0 л. Самый малообъёмный агрегат - 16- клапанный. Он был разработан в кооперации с Mazda и устанавливался и на предыдущее поколение Fiesta. Этот мотор, невзирая на маленький рабочий объём, обладает мощностью 75 л.с. и при этом отличается завидной надежностью. Пробеги в 400-500 тысяч без капитального ремонта – вполне нормальное явление. Естественно, при качественном и своевременном обслуживании. Тут, все как и у всех – нужно вовремя менять масло, свечи зажигания, ремень ГРМ с роликами и ездить он будет долго и счастливо. Расходники для этого мотора, благодаря унификации со многими моделями Mazda, стоят не дорого, практически всегда есть в наличии и имеют много неоригинальных аналогов. По праву этот мотор считают одним из лучших агрегатов для Ford Fiesta.

Второй по объёму мотор 1,3 л более распространен, но менее надежен. Это собственная разработка Ford со всеми вытекающими отсюда сложностями. Во-первых, он 8-клапанный, маломощный и довольно шумный. Во-вторых, в приводе ГРМ у него используется тонкая однорядная цепь, которая растягивается уже к 150-200 тыс. км пробега. Ее замена более трудоемкая и обходится значительно дороже, чем ремня ГРМ. Если симптомов износа вовремя не заменить – серьезная поломка двигателя гарантирована. Ресурс этого мотора достигает 300 тыс.

Моторы 1,4 л. и 1,6 л. очень схожи по конструкции. Оба 16-клапаныне и имеют ременной привод ГРМ. Их нормальный ресурс - около 300-400 тысяч километров и при должном обслуживании они особых проблем они не доставляют. Весомый плюс этих моторов – непривередливость к топливу: они абсолютно нормально переваривают 92-й бензин и не уменьшают свой ресурс при переходе на ГБО.

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Самый мощный 2,0-литровый 150-сильный 16-клапанный мотор устанавливался на версию Fiesta ST. Для легкой и компактной Fiesta его отдачи хватало с головой, но проблема в том, что на Fiesta ST обычно ездят либо быстро, либо очень быстро. И найти экземпляр, сохранившийся в хорошем состоянии, очень непросто. Ресурс таких моторов сильно зависит от "веса ботинка", то есть темперамента их предыдущих владельцев.

Были доступны для Ford Fiesta и два дизеля объёмом 1,4 л. и 1,6 л., которые довольно редко встречаются на украинском рынке. Первый, 8-клапанный, проще и, соответственно, надежнее. Но прыти от него ждать не стоит. У второго уже 16 клапанов и распредвалы связаны между собой цепью, натяжитель которой иногда доставляет неприятности. Зато этот дизель имеет весьма хорошую отдачу (75-110 л.с. в зависимости от модификации).

Трансмиссия

Маздовский мотор 1,25 л иногда встречается в паре с бесступенчатым вариатором. Слабое место в этом тандеме – стартовое сцепление. Его ресурс редко достигает 80 тыс. км. Замена довольно дорогая.

С остальными моторами в качестве автоматической трансмиссии использовался классический 4-диапазонный Aisin CAW80 с забавным названием Durashift , который, как и любой классический автомат, не любит резких стартов и долгих пробуксовок в снегу либо в песке. При нормальной эксплуатации и своевременной замене масла (и фильтра) он легко выхаживает свои 400-500 тысяч ресурса.

Механические коробки были 5-ступенчатыми и не доставляли абсолютно никаких хлопот своим владельцам. Лишь изредка случается течь копеечных сальников полуосей. Естественно, раз в 100-140 тыс. км. нужно менять сцепление, как и на любом другом авто с механикой.

Ходовая

В передней подвеске Ford Fiesta MK6 используется простейшая схема Макферсона. Слабым местом можно назвать лишь копеечные втулки и тяги стабилизатора, которые по нашим дорогам редко выхаживают больше 50 тыс. км. Пружины, амортизаторы, рычаги – все это служит довольно долго (150-200 тыс. км) и стоит не очень дорого.

Задняя подвеска – очень простая: Н-образная балка, у которой на 150-200 тысячах пробега могут потребовать заманены сайлетблоки, пружины и амортизаторы. Обновка всей подвески «по кругу» обойдется в 400-700 долларов в зависимости от «оригинальности» используемых деталей и аппетитов автосервиса.

Также на 150-200 тыс. км пробега выходят из строя ступичные подшипники. Замена переднего обходится в 50-100 долларо, заднего - 20-50 долларов.

Отдельно следует упомянуть о рулевой рейке. На Fiesta ST она очень «короткая» (руль делает меньше двух оборотов от упора до упора), но при эксплуатации по нашим дорогам она часто досаждает посторонними звуками и периодически требует реставрации. Для остальных версий эта проблема мене актуальна, но все же имеет место быть.

Кузов

Слабое место кузова: передняя часть порогов, низ дверей, нижняя часть крышки багажника и задние арки. Тут иногда можно обнаружить очаги коррозии. Если нашли ржавчину в этих местах – у вас есть серьезный повод для торга, поскольку кузовные работы - удовольствие не дешевое.

Любопытно, что дорестайлинговые Фиесты (до 2005 года) гораздо меньше подвержены коррозии, чем более свежие версии. Объясняется это тем, что производитель в угоду экологии сменил технологию покраски и стал использовать материалы на водной основе.

Электрика

Бич Ford Fiesta MK6 - мутнеющие фары и слабый головной свет. Некоторые владельцы ставят в них лампочки большей мощности, что приводит к оплавлению плафона. Есть и другое решение – полировка и покрытие защитной пленкой. Этот метод гораздо лучше.

Также слабым местом в электрических цепях Ford Fiesta можно назвать регулятор зарядки аккумулятора, который расположен на генераторе. К счастью, это не дорогая деталь и если ее выход из строя обнаружить вовремя – аккумулятор не пострадает.

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В остальном же «электрические» проблемы Fiesta типичны для автомобилей середины двухтысячных годов и часто связаны с разъёмами проводки.

Итог

В целом Ford Fiesta MK6 - достаточно надежный и неприхотливый автомобиль. Запчасти на него стоят относительно дешево, а простота конструкции позволяет не особо заморачиваться с выбором СТО. Словом, если нужен утилитарный автомобиль, не требующий к себе особого внимания - Ford Fiesta можно считать отличным кандидатом на такую роль.

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