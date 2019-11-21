Big Test Jeep Patriot – японская надежность на американский манер

Название "Джып" уже давно стало именем нарицательным – именно так в народе называют всевозможные внедорожники и кроссоверы. И в этом есть огромная доля правды, ведь некоторые авто с эмблемой Jeep на капоте, технически являются совсем другими автомобилями.

Один из ярчайших представителей глобализации - Jeep Patriot. Он выпускался с 2006 года, в 2011 пережил рестайлинг и продержался на конвейере до 2016 года. Эти автомобили были представлены в Украине официально, но продавались не очень большими тиражами. Основная масса Jeep Patriot, которые сейчас есть на досках объявлений по продаже авто, были куплены битыми в США, привезены в Украину и восстановлены.

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Сейчас за Jeep Patriot на нашем рынке просят от 8000 до 15000 долларов в зависимости от года выпуска, состояния и комплектации.

Родственники

Jeep Patriot имеет очень много общего с Mitsubishi Outlander и Dodge Caliber. Если последний в Украине встречается не часто, то Mitsubishi Outlander - автомобиль весьма распространённый и, учитывая взаимозаменяемость большинства деталей, подверженных износу, служит для Jeep Patriot неплохим "донором".

Кузов

Кузов Jeep Patriot лишен детских болезней – он достаточно крепкий и жесткий, что весьма неплохо для кроссовера, который многие используют в том числе и для езды по умеренному бездорожью. Например, для вылазок на охоту или рыбалку.

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Единственный нюанс касается довольно слабой коррозионной стойкости. В местах некачественного кузовного ремонта или там, где возникли сколы лакокрасочного покрытия, очень быстро прогрессирует рыжая болезнь. В целом же, если сколы и следы ДТП вовремя и качественно ремонтировались, проблем с коррозией нет.

Моторы

Основная масса автомобилей на украинском рынке оснащены 2,0 и 2,4 литровыми бензиновыми атмосферниками, которые очень часто переводят на газ (2,2-литровый турбодизель тоже был, но в наших краях он встречается редко). Наш 2,4 литровый экземпляр тоже питается газом и потребляет его около 12 литров в городе и чуть больше 9 по трассе – неплохой показатель как для довольно тяжелого и полноприводного авто.

В приводе ГРМ тут используется цепь, которая служит очень долго – ее ресурс практически такой же, как у всего мотора. Также из интересных особенностей стоит отметить, что в этом моторе используются два балансирных вала, которые расположены в поддоне (похожая схема использовалась и на 25 летней "Тойоте Камри", о которой мы рассказывали в прошлом видео). Только в отличие от "Тойоты", тут маслонасос объединён с балансирными валами в один узел, который практически никогда не доставляет хлопот владельцу.

Трансмиссия

Jeep Patriot были как переднеприводные (с 2-литровым мотором) так и полноприводыне с мотором 2,4 л.

Ахиллесова пята и головная боль владельцев Jeep Patriot – вариатор японской фирмы JATCO. Он очень не любит резких стартов, интенсивных ускорений, пробуксовок и прочих активностей со стороны водителя. Чаще всего проблемы с ним начинаются при пробеге около 100 тыс км. Ремонт вариатора - занятие весьма дорогостоящее и растянутое во времени – специалистов, способных качественно починить такой узел, в Украине осталось не много.

Автомобили с механической коробкой передач, как наш сегодняшний герой, таких проблем не имеют. Правда, иногда – раз в 100-150 тысяч тут нужно менять сцепление (как и на любом другом автомобиле с механикой). Обходится такая операция в 300-500 долларов (в зависимости от аппетитов сервиса и "оригинальности" запчастей).

Подвеска

Подвеска у Jeep Patriot достаточно крепкая и надежная. Даже эксплуатация по нашим дорогам позволяет основным элементам (амортизаторам, пружинам, рычагам) выхаживать по 100, а то и 150 тыс км. Чаще (каждые 40-50 тыс км) требуют замены лишь относительно недорогие сайлетблоки и втулки стабилизатора.

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Унификация с Mitsubishi Outlander оказалась владельцам Jeep Patriot хорошим подарком – проблем с запасными частыми нет. Их выбор и наличие на складах могут только порадовать.

Перенял Jeep Patriot от своего японского брата и не совсем удачную конструкционную особенность задней подвески. Болты на рычагах схождения (который в народе называют "гантелями" за характерную форму) закисают при пробеге около 100 тыс км. В результате регулировка углов установки колес на задней оси становится невозможной и рычаги эти приходится менять невзирая на то, что они еще не исчерпали свой ресурс. Если развал-сход регулировать чаще – таких проблем не возникает.

Электрика

По части электрики родство с японским Mitsubishi Outlander – очень весомый плюс. С Jeep Patriot "электрических" приключений не происходит практически никогда. Отметить можно разве что вопрос, характерный для всех автомобилей, привезенных из США – частоты радиоприемника. Многие владельцы меняют головное устройство или просто не слушают радио.

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Итог

Использование агрегатной базы Mitsubishi Outlander сделало Jeep Patriot весьма надежным автомобилем, который очень редко доставляет хлопоты своему владельцу. Единственное "слабое звено" - вариатор. Тут либо нужно быть готовым к его замене\ремонту либо эксплуатировать автомобиль в очень щадящем режиме, тогда его ресурс может оказаться более приемлемым.