Big Test Jeep Patriot – японська надійність на американський лад

Назва "Джип" вже давно стала ім'ям прозивним – саме так в народі називають різноманітні позашляховики та кросовери. І в цьому є величезнадоля правди, адже деякі автомобілі з емблемою Jeep на капоті, технічно є зовсім іншими автомобілями.

Один з найяскравіших представників глобалізації – Jeep Patriot. Він випускався з 2006 року, в 2011-му пережив рестайлінг і протримався на конвеєрі до 2016 року. Ці автомобілі були представлені в Україні офіційно, але продавалися не надто великими тиражами. Основна маса Jeep Patriot, які зараз є на дошках оголошень з продажу автомобілів були куплені битими в США, привезені в Україну і відновлені.

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Зараз за Jeep Patriot на нашому ринку просять від 8 тисяч до 15 тисяч доларів в залежності від року випуску, стану і комплектації.

Родичі

Jeep Patriot має дуже багато спільного з Mitsubishi Outlander і Dodge Caliber. Якщо останній в Україні зустрічається не часто, то Mitsubishi Outlander - автомобіль вельми поширений, і, враховуючи взаємозамінність більшості деталей, схильних до зносу, служить для Jeep Patriot непоганим "донором".

Кузов

Кузов Jeep Patriot позбавлений дитячих хвороб – він досить міцний і жорсткий, що вельми непогано для кросовера, який багато хто використовує в тому числі і для їзди по помірному бездоріжжю. Наприклад, для вилазок на полювання чи риболовлю.

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Єдиний нюанс стосується досить слабкої корозійної стійкості. В місцях неякісного кузовного ремонту або там, де виникли сколи лакофарбного покриття, дуже швидко прогресує "руда хвороба". В цілому ж, якщо відколи і сліди ДТП вчасно і якісно ремонтувалися – проблем з корозією немає.

Мотори

Основна маса автомобілів на українському ринку оснащені 2,0- і 2,4 літровими бензиновими атмосферниками, які дуже часто переводять на газ (2,2-літровий турбодизель теж був, але в наших краях він зустрічається рідко). Наш 2,4-літровий екземпляр теж "споживає" газ і споживає його близько 12 літрів в місті й трохи більше 9 по трасі – непоганий показник як для досить важкого і повнопривідного автомобіля.

У приводі ГРМ тут використовується ланцюг, який служить дуже довго – його ресурс практично такий же, як у всього мотора. Також з цікавих особливостей варто відзначити, що в цьому моторі використовуються два балансирних вала, які розташовані в піддоні (схожа схема використовувалася і на 25-річній "Тойоті", про яку ми розповідали в минулому відео). Тільки на відміну від "Тойоти", тут маслонасос об'єднаний з балансирними валами в один вузол, який практично ніколи не завдає клопоту власнику.

Трансмісія

Jeep Patriot були як передньопривідні (з 2-літровим мотором) так і повнопривідні з мотором 2,4 л.

Ахіллесова п'ята і головний біль власників Jeep Patriot – варіатор японської фірми JATCO. Він дуже не любить різких стартів, інтенсивних прискорень, пробуксовки та інших активностей з боку водія. Найчастіше проблеми з ним починаються при пробігу близько 100 тисяч кілометрів. Ремонт варіатора - заняття вельми дороге і розтягнуте в часі, а фахівців, здатних якісно полагодити такий вузол, в Україні залишилося не багато.

Автомобілі з механічною коробкою передач, як наш сьогоднішній герой, таких проблем не мають. Правда, іноді – раз в 100-150 тисяч - тут потрібно міняти зчеплення (як і на будь-якому іншому автомобілі з механікою). Обходиться така операція 300-500 доларів (в залежності від апетитів сервісу і "оригінальності" запчастин).

Підвіска

Підвіска у Jeep Patriot досить міцна і надійна. Навіть експлуатація нашими дорогами дозволяє основним елементам (амортизаторам, пружинам, важелям) виходжувати по 100, а то і 150 тисяч кілометрів. Найчастіше (кожні 40-50 тис км) вимагають заміни лише відносно недорогі сайлетблокі і втулки стабілізатора.

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Уніфікація з Mitsubishi Outlander виявилася власникам Jeep Patriot хорошим подарунком – проблем із запасними частими немає. Їх вибір і наявність на складах можуть тільки потішити.

Перейняв Jeep Patriot від свого японського брата і не зовсім вдалу конструкційну особливість задньої підвіски. Болти на важелях сходження (який в народі називають "гантелями" за характерну форму) закисають при пробігу близько 100 тисяч кілометрів. В результаті регулювання кутів установки коліс на задній осі стає неможливим і важелі ці доводиться міняти не дивлячись на те, що вони ще не вичерпали свій ресурс. Якщо розвал-сходження регулювати частіше – таких проблем не виникає.

Електрика

Щодо електрики, спорідненість з японським Mitsubishi Outlander – дуже вагомий плюс. З Jeep Patriot "електричних" пригод не відбувається практично ніколи. Відзначити можна хіба що питання, характерне для всіх автомобілів, привезених з США – частоти радіоприймача. Багато власників змінюють головний пристрій або просто не слухають радіо.

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Підсумок

Використання агрегатної бази Mitsubishi Outlander зробило Jeep Patriot вельми надійним автомобілем, який дуже рідко завдає клопоту своєму власникові. Єдина "слабка ланка" – варіатор. Тут або потрібно бути готовим до його заміни\ремонту або експлуатувати автомобіль в дуже делікатному режимі, тоді його ресурс може виявитися більш прийнятним.