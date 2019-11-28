Big Test: Вживана Ford Fiesta – доступний засіб пересування

Ford Fiesta п'ятого покоління - вельми утилітарний автомобіль, який має непоганий запас міцності і досі користується попитом на вторинному ринку. На що слід звертати увагу, купуючи вживану Ford Fiesta?

З нумерацією поколінь Ford Fiesta сталася якась плутанина. Автомобіль отримав заводський індекс MK6 через рестайлінг 4-го покоління, який в свою чергу отримав індекс MK5. Але як би там не було, зараз мова піде про автомобіль, випуск якого почався в 2002 році і закінчився в 2007-му. У 2005 році був проведений ресталінг: змінилися бампери, решітка радіатора, з'явилися нові фари, нові задні ліхтарі, зовнішні дзеркала і бічні молдинги. Були додані нові кольори.

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Зараз за Ford Fiesta MK6 в Україні просять від 3500 до 6000 доларів. Трохи дорожче – до 7500 оцінюється продавцями "заряджена" версія ST з 2,0 літровим мотором.

Мотори

Fiesta п'ятого покоління може комплектуватися бензиновими двигунами 1,25 л, 1,3 л, 1,4 л, 1,6 л і 2,0 л. Найменший агрегат - 16-клапанний. Він був розроблений в кооперації з Mazda і встановлювався й на попереднє покоління Fiesta. Цей мотор, незважаючи на маленький робочий об'єм, має потужність 75 к.с. і при цьому відрізняється завидною надійністю. Пробіги в 400-500 тисяч без капітального ремонту – цілком нормальне явище. Звісно, при якісному і своєчасному обслуговуванні. Тут, все як і у всіх – потрібно вчасно міняти масло, свічки запалювання, ремінь ГРМ з роликами і їздити він буде довго і щасливо. Деталі для цього мотора, завдяки уніфікації з багатьма моделями Mazda, коштують недорого, практично завжди є в наявності і мають багато неоригінальних аналогів. Цей мотор вважають одним з кращих агрегатів для Ford Fiesta.

Другий за обсягом мотор 1,3 л більш поширений, але менш надійний. Це власна розробка Ford з усіма наслідками. По-перше, він 8-клапанний, малопотужний та досить галасливий. По-друге, в приводі ГРМ у нього використовується тонкий однорядний ланцюг, який розтягується вже до 150-200 тисяч кілометрів пробігу. Його заміна більш трудомістка і обходиться значно дорожч,е ніж заміна ременя ГРМ. Якщо симптомів зносу вчасно не замінити – серйозна поломка двигуна гарантована. Ресурс цього мотора досягає 300 тисяч.

Мотори 1,4 л. і 1,6 л. дуже схожі за конструкцією. Обидва мають 16 клапанів і ремінний привід ГРМ. Їх нормальний ресурс близько 300-400 тисяч кілометрів і при належному обслуговуванні вони особливих проблем вони не доставляють. Вагомий плюс цих моторів – вони невибагливі до палива: абсолютно нормально переварюють 92-й бензин і не зменшують свій ресурс при переході на ГБО.

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Найпотужніший 2,0 літровий 150 сильний 16-клапанний мотор встановлювався на версію Fiesta ST. Для легкої і компактної Fiesta його віддачі вистачало з головою, але проблема в тому, що на Fiesta ST зазвичай їздять або швидко, або дуже швидко. І знайти екземпляр, який зберігся в хорошому стані, дуже непросто. Ресурс таких моторів сильно залежить від стилю їзди попередніх власників.

Були доступні для Ford Fiesta і два дизеля об'ємом 1,4 л. і 1,6 л., які досить рідко зустрічаються на українському ринку. Перший, 8-клапанний, простіший і, відповідно, надійніший. Але прудкості від нього чекати не варто. У другого вже 16 клапанів і розподільні вали пов'язані між собою ланцюгом, натягувач якого іноді завдає неприємностей. Зате цей дизель має хорошу віддачу (75-110 к.с. в залежності від модифікації).

Трансмісія

Маздівський мотор 1,25 л іноді зустрічається в парі з безступінчатим варіатором. Слабке місце в цьому тандемі – стартове зчеплення. Його ресурс рідко досягає 80 тисяч кілометрів. Заміна досить дорога.

З іншими моторами в якості автоматичної трансмісії використовувався класичний 4-діапазонний Aisin CAW80 з кумедною назвою Durashift, який, як і будь-який класичний автомат, не любить різких стартів і довгих пробуксовок в снігу або в піску. При нормальній експлуатації і своєчасній заміні масла (та фільтра) він легко виходжує свої 400-500 тисяч ресурсу.

Механічні коробки були 5-ступінчастими і не доставляли абсолютно ніяких проблем своїм власникам. Лише зрідка можуть текти копійчані сальники піввісі. Природно, раз в 100-140 тисяч кілометрів потрібно міняти зчеплення, як і на будь-якому іншому автомобілі з механікою.

Ходова

У передній підвісці Ford Fiesta MK6 використовується найпростіша схема Макферсон. Слабким місцем можна назвати лише копійчані втулки і тяги стабілізатора, які на наших дорогах рідко виходжують більше 50 тисяч кілометрів. Пружини, амортизатори, важелі – все це служить досить довго - 150-200 тисяч кілометрів і коштує не дуже дорого.

Задня підвіска – дуже проста: Н-подібна балка, у якій на 150-200 тисячах пробігу можуть потребувати заміни сайлетблоки, пружини і амортизатори. Обновка всієї підвіски "по колу" обійдеться в 400-700 доларів в залежності від "оригінальності" використовуваних деталей і апетитів автосервісу.

Також на 150-200 тисяч кілометрів пробігу виходять з ладу ступичні підшипники. Заміна переднього обходиться 50-100 доларів, заднього – 20-50 доларів.

Окремо слід згадати про рульову рейку. На Fiesta ST вона дуже "коротка" (кермо робить менше двох обертів від упору до упору) але при експлуатації нашими дорогами вона часто докучає сторонніми звуками і періодично вимагає реставрації. Для інших версій ця проблема меньш актуальна, але все ж має місце бути.

Кузов

Слабке місце кузова: передня частина порогів, низ дверей, нижня частина кришки багажника і задні арки. Тут іноді можна виявити осередки корозії. Якщо знайшли іржу в цих місцях – у вас є серйозний привід для торгу, оскільки кузовні роботи – задоволення не дешеве.

Цікаво те, що дорестайлінгові "Фієсти" (до 2005 року) набагато менше схильні до корозії, ніж більш свіжі версії. Пояснюється це тим, що виробник на догоду екології змінив технологію фарбування і став використовувати матеріали на водній основі.

Електрика

Біч Ford Fiesta MK6 - фари, що з часом мутніють і слабке головне світло. Деякі власники ставлять в них лампочки більшої потужності, що призводить до оплавлення плафона. Є й інше рішення – полірування і покриття захисною плівкою. Цей метод набагато кращий.

Також слабким місцем в електричних ланцюгах Ford Fiesta можна назвати регулятор зарядки акумулятора, який розташований на генераторі. На щастя, це не дорога деталь і якщо її вихід з ладу виявити вчасно – акумулятор не постраждає.

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В іншому ж "електричні" проблеми Fiesta типові для автомобілів середини двотисячних років і часто пов'язані з роз'ємами проводки.

Підсумок

В цілому Ford Fiesta MK6 - досить надійний і невибагливий автомобіль. Запчастини на нього коштують відносно дешево, а простота конструкції дозволяє не особливо заморочуватися з вибором СТО. Словом, якщо потрібен утилітарний автомобіль, який не потребує до себе особливої уваги – Ford Fiesta можна вважати відмінним кандидатом на таку роль.

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