Скандальная Поклонская предлагает сборной Украины сыграть футбол в Крыму: все из-за новой формы

Так называемая бывший прокурор в оккупированном Крыму Наталья Поклонская прокомментировала новую форму сборной Украины. Она цинично предложила провести сборной Украины футбольный матч в новой форме в Крыму.

Так называемая "прокурор" Крыма Поклонская отреагировала на форму сборной Украины в своем телеграмм-канале. Кстати, на форме изображена полная карта Украины, включая временно оккупированный Россией Крым.

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Поклонская сделала дерзкое заявление относительно Крыма

"Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, если уж они так скучают за нами – крымчанами", – цинично написала Поклонская.

В 2014 году Россия объявила Крым российским. Оккупацию Крыма не признает Украина, Генассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также это противоречит решению Венецианской комиссии. Зато присоединение Крыма к России кремлевской властью трактуется, как "восстановление исторической справедливости". Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" территория Крымского полуострова в результате российской оккупации считается временно оккупированной территорией.

Поклонская также добавила, что якобы "есть такая примета: на крымчан посягнешь – свое потеряешь". Однако, стоит отметить, что после оккупации Крыма страны регулярно внедряют санкции против России. Так, только 15 апреля 2021 года США ввели санкции против России. Тогда в Белом доме заявили, что осуждают эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму.

Поэтому в партнерстве с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой санкционируют 8 физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму. Деятельность России у границ с Украиной США назвали "односторонней провокацией".

Тогда США заявили, что трансатлантическое сообщество поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины. Белый дом тогда призвал немедленно прекратить России накапливать войска и вести агрессивную риторику.

Новая форма сборной Украины: коротко