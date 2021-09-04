Формат сейчас прорабатываем, – Кулеба о привлечении США к урегулированию на Донбассе
Источник:"РБК-Украина"
Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул важность приобщить США к урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас уже прорабатывают вопрос, каким будет формат такого привлечения.
Детали от Кулебы
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью.
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Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу, существенно улучшить ситуацию безопасности на Востоке, будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается,
– пояснил дипломат.
Привлечение США к переговорам: последние новости
Украина хотела приобщить США к нормандскому формату, однако Россия выступает категорически против. Поскольку решение одобряют все страны-участницы, то вступление Вашингтона фактически невозможно, ведь Москва его будет блокировать.
В то же время взаимодействие с США по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме. После разговора президент Украины заявил, что уже есть конкретные предложения по такому привлечению, однако формат еще обсуждают.
Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заверила, что США понимают важность своего участия в переговорах.