Есть три пути: почему Россию Запад до сих пор пытается привлечь к мирным инициативам

Украина намерена провести второй Саммит мира до конца 2024 года. От участия в нем Россия отказалась. В Офисе президента озвучили, что отсутствие россиян не станет препятствием для реализации формулы мира, Россию поставят перед фактом. Зеленский назвал 3 варианта влияния на страну-агрессора.

Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной перечислил 24 Каналу эти 3 пути: дипломатический, экономический, военный. По его словам, Украина, как демократическое государство, демонстрирующее желание установить мир на основе устава ООН и международного права, показывает, что готова к диалогу.

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Украина нарабатывает пути выхода из непростой ситуации

Лесной отметил, что война провоцирует сложную ситуацию, поэтому Украина пытается общаться со всем миром и создать свою формулу мира. Он уверен, что с этого пути она не должна сворачивать. Саммиты мира призваны для того, чтобы украинская сторона прорабатывала конкретные вопросы с другими странами и очерчивала четкие планы.

Говоря о втором варианте, экономический, надо ускорить план "Анаконда", чтобы он был мощный и его было невозможно обойти. Имею в виду санкции. Третий вариант, он основной – военный, на поле боя, где ВСУ "санкционируют" каждого россиянина. Для этого нам нужно достаточное количество и своевременная передача вооружения, а также разрешение бить вглубь России,

– озвучил Лесной.

Вот такой комплекс мер Украина сегодня демонстрирует миру. Следующий саммит будет предусматривать дипломатический путь. Преимущество этих 3 вариантов, по мнению Лесного, в том, что их можно применять одновременно.

В июле 2024 года Россия начала проведение информационной операции "Мир", целью которой является размытие украинской формулы мира в странах Запада и Глобального Юга. По словам Лесного, в Кремле имеют целью заставить Украину к "замораживанию" войны, а позже будут пытаться с новыми силами осуществить нападение на ее территории.