Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний перелічив 24 Каналу ці 3 шляхи: дипломатичний, економічний, військовий. З його слів, Україна, як демократична держава, що демонструє бажання встановити мир на основі статуту ООН й міжнародного права, показує, що готова до діалогу.

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Україна напрацьовує шляхи виходу з непростої ситуації

Лісний зауважив, що війна провокує складну ситуацію, тому Україна намагається спілкуватися з усім світом і створити свою формулу миру. Він впевнений, що з цього шляху вона не повинна звертати. Саміти миру покликані для того, щоб українська сторона опрацьовувала конкретні питання з іншими країнами й окреслювала чіткі плани.

Говорячи про другий варіант, економічний, треба прискорити план "Анаконда", щоб він був потужний і його було неможливо обійти. Маю на увазі санкції. Третій варіант, він основний – військовий, на полі бою, де ЗСУ "санкціонують" кожного росіянина. Для цього нам потрібна достатня кількість й вчасна передача озброєння, а також дозвіл бити вглиб Росії,

– озвучив Лісний.

Ось такий комплекс заходів Україна сьогодні демонструє світу. Наступний саміт передбачатиме дипломатичний шлях. Перевага цих 3 варіантів, на думку Лісного, у тому, що їх можна застосовувати одночасно.

В липні 2024 року Росія розпочала проведення інформаційної операції "Мир", метою якої є розмиття української формули миру в країнах Заходу та Глобального Півдня. Зі слів Лісного, в Кремлі мають на меті змусити Україну до "замороження" війни, а пізніше будуть намагатися з новими силами здійснити напад на її території.