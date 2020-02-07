Формулы нет, – эксперт о сумме достойной зарплаты для чиновников

Ефективна держава – дорога держава. Але урядовці повинні розуміти, в якому суспільстві живуть з усіма відповідними наслідками, вважає аналітик.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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За качественные государственные услуги надо хорошо платить. Но у нас возникает дилемма. С одной стороны, надо платить адекватные деньги, чтобы люди хорошо работали. С другой, учесть общественно-политические настроения. Надо принимать полуполитическое, полуэкономичное решение, какой должна быть зарплата чиновников,

– считает Игорь Бураковский.

В то же время, подчеркивает специалист, формулы, сколько платить чиновникам, нет. А сравнение с зарплатами европейских чиновников не корректны. Там другие политические условия, другая политическая культура.

При этом, по мнению Бураковского, премии для чиновников вполне нормальная практика. Если хорошо работаешь, то получаешь премии. И наоборот. Экономика говорит: если нет адекватного вознаграждения, то такой и труд. Без стимулов никто не работает.

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Чиновники должны получать достойную зарплату, но должны быть самоограничения. К сожалению, многие политики и чиновники это не понимают. Страна находится в непростом социально-экономическом положении. На эти настроения надо реагировать,

– подчеркивает Бураковский.

При этом экономический эксперт отмечает: борьба с коррупцией – целый набор разного рода действий. Надо контролировать чиновников так, чтобы они не злоупотребляли своим служебным положением.

"Для чиновников-коррупционеров должна быть неотвратимость наказания. Чего в Украине нет. Общество не любит чиновников-коррупционеров. Но есть обычная коррупция, когда платим за решение наших вопросов. И она широко распространена. Нужны кампании, чтобы воспитывать в обществе волевую толерантность к коррупции. Все это долгий процесс", – убежден Игорь Бураковский.

Что известно о зарплатах чиновников?