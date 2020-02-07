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      Формулы нет, – эксперт о сумме достойной зарплаты для чиновников

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      За гарну робота треба платити, але треба контролювати чиновників / Пресс-служба Кабмина

      Ефективна держава – дорога держава. Але урядовці повинні розуміти, в якому суспільстві живуть з усіма відповідними наслідками, вважає аналітик.

      Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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      За качественные государственные услуги надо хорошо платить. Но у нас возникает дилемма. С одной стороны, надо платить адекватные деньги, чтобы люди хорошо работали. С другой, учесть общественно-политические настроения. Надо принимать полуполитическое, полуэкономичное решение, какой должна быть зарплата чиновников,
      – считает Игорь Бураковский.

      В то же время, подчеркивает специалист, формулы, сколько платить чиновникам, нет. А сравнение с зарплатами европейских чиновников не корректны. Там другие политические условия, другая политическая культура.

      При этом, по мнению Бураковского, премии для чиновников вполне нормальная практика. Если хорошо работаешь, то получаешь премии. И наоборот. Экономика говорит: если нет адекватного вознаграждения, то такой и труд. Без стимулов никто не работает.

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      Чиновники должны получать достойную зарплату, но должны быть самоограничения. К сожалению, многие политики и чиновники это не понимают. Страна находится в непростом социально-экономическом положении. На эти настроения надо реагировать,
      – подчеркивает Бураковский.

      При этом экономический эксперт отмечает: борьба с коррупцией – целый набор разного рода действий. Надо контролировать чиновников так, чтобы они не злоупотребляли своим служебным положением.

      "Для чиновников-коррупционеров должна быть неотвратимость наказания. Чего в Украине нет. Общество не любит чиновников-коррупционеров. Но есть обычная коррупция, когда платим за решение наших вопросов. И она широко распространена. Нужны кампании, чтобы воспитывать в обществе волевую толерантность к коррупции. Все это долгий процесс", – убежден Игорь Бураковский.

      Что известно о зарплатах чиновников?

      • Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тысяч гривен. Украинские чиновники имеют право на премии. Поэтому за месяц доходы значительно выше. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:
      • Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
      • Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. Глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
      • Высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой почти 94 тысячи гривен.
      • Годовая зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского должна составить 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.
      • 4 февраля на заседании кабмина президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти в диапазоне от трех до пяти средних зарплат.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Зарплата Коррупция Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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