Формулы нет, – эксперт о сумме достойной зарплаты для чиновников
Ефективна держава – дорога держава. Але урядовці повинні розуміти, в якому суспільстві живуть з усіма відповідними наслідками, вважає аналітик.
Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
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За качественные государственные услуги надо хорошо платить. Но у нас возникает дилемма. С одной стороны, надо платить адекватные деньги, чтобы люди хорошо работали. С другой, учесть общественно-политические настроения. Надо принимать полуполитическое, полуэкономичное решение, какой должна быть зарплата чиновников,
– считает Игорь Бураковский.
В то же время, подчеркивает специалист, формулы, сколько платить чиновникам, нет. А сравнение с зарплатами европейских чиновников не корректны. Там другие политические условия, другая политическая культура.
При этом, по мнению Бураковского, премии для чиновников вполне нормальная практика. Если хорошо работаешь, то получаешь премии. И наоборот. Экономика говорит: если нет адекватного вознаграждения, то такой и труд. Без стимулов никто не работает.
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Чиновники должны получать достойную зарплату, но должны быть самоограничения. К сожалению, многие политики и чиновники это не понимают. Страна находится в непростом социально-экономическом положении. На эти настроения надо реагировать,
– подчеркивает Бураковский.
При этом экономический эксперт отмечает: борьба с коррупцией – целый набор разного рода действий. Надо контролировать чиновников так, чтобы они не злоупотребляли своим служебным положением.
"Для чиновников-коррупционеров должна быть неотвратимость наказания. Чего в Украине нет. Общество не любит чиновников-коррупционеров. Но есть обычная коррупция, когда платим за решение наших вопросов. И она широко распространена. Нужны кампании, чтобы воспитывать в обществе волевую толерантность к коррупции. Все это долгий процесс", – убежден Игорь Бураковский.
Что известно о зарплатах чиновников?
- Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тысяч гривен. Украинские чиновники имеют право на премии. Поэтому за месяц доходы значительно выше. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:
- Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
- Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. Глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
- Высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой почти 94 тысячи гривен.
- Годовая зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского должна составить 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.
- 4 февраля на заседании кабмина президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти в диапазоне от трех до пяти средних зарплат.